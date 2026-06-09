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Calcio | 09 giugno 2026, 11:28

Calciomercato | Occhi anche dal savonese su Michael Ventre: "Si è chiusa una grande stagione, ora voglio una nuova sfida"

Il fantasista sanremese è in partenza dalla Virtus Sanremese

Calciomercato | Occhi anche dal savonese su Michael Ventre: &quot;Si è chiusa una grande stagione, ora voglio una nuova sfida&quot;

Le soddisfazioni condivise tra Michael Ventre e la Virtus Sanremese non sono certo mancate, ma per il talento ponentino potrebbe essere arrivato il momento di intraprendere una nuova avventura calcistica.

«Voglio una nuova sfida», ha dichiarato il numero 10 sanremese, ancora motivato nonostante una stagione da protagonista, culminata con il doppio successo tra campionato e coppa e impreziosita da numerosi gol e assist al servizio della squadra.

Le voci di mercato attorno all'ex giocatore di Genoa e Inter non riguardano però soltanto l'area della provincia di Imperia. Alcuni primi contatti, infatti, sarebbero stati avviati anche da società del savonese, interessate a sondare la disponibilità dell'attaccante.

Non resta quindi che attendere per scoprire quale sarà la prossima destinazione di Ventre e quali colori difenderà nella stagione sportiva 2026/27.

Redazione

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