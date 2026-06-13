Sharin Judo | La stagione si chiude alla grande, arriva anche il titolo a squadre

La stagione sportiva dello Sharin Judo si chiude nel migliore dei modi. Sabato 13 giugno, alla tradizionale competizione a squadre organizzata dalla Polisportiva Pro Recco e riservata alla categoria Ragazzi, il club savonese ha conquistato il gradino più alto del podio, coronando un anno ricco di soddisfazioni.

Alla manifestazione hanno preso parte otto squadre provenienti da diverse regioni italiane. Dopo un avvio non semplice, gli atleti dello Sharin Judo hanno saputo reagire con carattere e determinazione, imponendosi in tutti gli incontri successivi fino a conquistare il primo posto finale. Alle loro spalle si sono classificate formazioni provenienti da Torino, Genova e Reggio Emilia.

Il successo di Recco rappresenta la perfetta conclusione di una stagione agonistica che ha visto gli atleti dello Sharin protagonisti in numerose competizioni, raccogliendo risultati di prestigio e confermando la crescita costante del movimento.

Le buone notizie, però, non arrivano soltanto dalle gare. In questi giorni il tecnico Mirco Mirengo ha ottenuto il grado di Istruttore, mentre Andrea Carlevarino e Samuele Sirello hanno raggiunto il prestigioso grado di Maestro, traguardo che conclude un lungo percorso di formazione e crescita iniziato molti anni fa.

Un insieme di risultati che riempie di orgoglio l'intera società e che permette di guardare con fiducia alla prossima stagione, con l'obiettivo di continuare a crescere sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello agonistico.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente Igor Piperis, che sottolinea come il lavoro svolto negli ultimi anni abbia permesso allo Sharin Judo di diventare una realtà di riferimento a livello nazionale. Un movimento capace di coinvolgere atleti di tutte le età, dai più piccoli che muovono i primi passi sul tatami fino alle categorie Junior e Senior, mantenendo sempre elevati standard tecnici e sportivi.