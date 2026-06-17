Farmacie, laboratorio galenico, deblistering e ortopedia: tutti i servizi della realtà Saettone

Sono molteplici i servizi che offre la Farmacia Saettone e, oltre alla sede storica di via Paleocapa 147/R, sono presenti nel comune di Savona anche altre tre sedi: la Farmacia Saettone 2.0 in Corso Ricci 203/R (all'interno del centro commerciale "Il Gabbiano"), la Farmacia Saettone di Lavagnola in via Crispi 55/R e un'ulteriore sede in Corso Italia 121/R. La sede storica di via Paleocapa è aperta h24, 365 giorni l'anno, mettendo quotidianamente a disposizione dei cittadini la propria esperienza e professionalità.

«La Farmacia Saettone è fatta di persone: uno staff di 80 collaboratori, tra farmacisti e altre figure professionali, suddivisi su quattro punti vendita nella città di Savona», spiega il titolare Federico Saettone. «La casa madre è la sede di via Paleocapa, che offre una gamma completa di servizi e svariati reparti: dai farmaci agli integratori, dall'omeopatia alla cosmetica, fino agli articoli per l'infanzia».

«Disponiamo poi di un laboratorio galenico all'avanguardia, ulteriormente ampliato, con oltre 250 metri quadrati dedicati e due camere sterili in cui vengono svolte diverse attività. A questo si aggiunge il nuovo reparto di ortopedia, con un tecnico ortopedico presente tutti i giorni, disponibile anche per interventi a domicilio o in ospedale per l'applicazione di busti, ginocchiere e altre tipologie di tutori».

Recentemente è stato attivato un servizio innovativo, pensato per agevolare la gestione delle terapie sia a domicilio sia all'interno di strutture cliniche e assistenziali: la preparazione personalizzata dei farmaci (tecnicamente nota come deblistering). In un'area dedicata, il Blister Center si occupa della rimozione controllata delle pillole dal blister originale per riconfezionarle in comode bustine, organizzate in base alle esigenze e agli orari di assunzione di ogni singolo paziente. Questa soluzione si rivela un supporto cruciale in caso di politerapie, sollevando pazienti anziani, familiari e caregiver dal gravoso onere di gestire manualmente decine di scatole. Il riconfezionamento su misura garantisce, infatti, la massima aderenza terapeutica e abbatte drasticamente il rischio di errori, evitando dimenticanze, scambi di farmaci o assunzioni di dosi doppie.

All'interno della sede principale è presente anche un centro servizi dedicato alla cura della persona, che offre prestazioni infermieristiche, fisioterapia, consulenze nutrizionali, consulti olistici e inalazioni termali, a cui si affianca un centro estetico. Molto articolato è inoltre il fronte della diagnostica: i cittadini hanno infatti la possibilità di effettuare diversi esami di prima istanza direttamente in farmacia, oppure di usufruire dello sportello CUP interno per prenotare visite e accertamenti specialistici.

«Il fiore all'occhiello è il servizio h24: non chiudiamo veramente mai, ci siamo sempre. Siamo ben forniti e cerchiamo di andare incontro a tutte le richieste che ci vengono fatte», conclude Federico Saettone.