E' un Lorenzo Finn immenso, il ciclista genovese conquista la tappa al Giro Next Gen: è la nuova Maglia Rosa

Lorenzo Mark Finn è la nuova maglia rosa del Giro Next Gen.

Il corridore genovese della Red Bull - Bora Hansgrohe Rookies ha conquistato il primato facendo sua la tappa regina della corsa rosa riservata ai giovani ciclisti under23, la Velletri-Subiaco - Monte Livata.

Il 19enne a meno di due mesi dalla caduta nella 3ª tappa del Tour of the Alps che gli aveva causato la frattura del polso destro e un successivo intervento chirurgico, si dimostra così uno dei prospetti più interessanti di un ciclismo italiano che ha grande bisogno di rilanciarsi.

L'azione del campione del mondo è iniziata sulle rampe del Monte Livata, Cima Coppi di questa edizione. Una doppia accelerazione ha piegato la resistenza dei suoi principali rivali, a cominciare dalla Maglia Rosa Matisse Van Kerckhove, che si è staccato quando mancavano 12 km al traguardo. A 10,5 km dall'arrivo è arrivato l'attacco decisivo, con il quale Finn ha raggiunto il battistrada e compagno di squadra Gustave Blanc, per poi staccarlo poco dopo e involarsi in solitaria verso il traguardo, aumentando progressivamente il proprio vantaggio sugli inseguitori.

A due tappe dalla fine della corsa quindi è in vetta alla classifica a 56'' da Mateo Ramirez della Uae Team Emirates Gen Z e 58'' da Henrique Bravo della Soudal Quick-Step Devo Team.

"E' una vittoria molto importante, perchè viene da settimane di sacrifici. Devo ringraziare la squadra, perchè dopo la caduta al Tour of the Alps mi ha supportato, favorendo il mio recupero e aiutandomi a ritornare presto in condizione. Non ho voluto seguire il primo attacco di Ramirez, perchè è partito come se l'arrivo fosse posto a 11 chilometri dall'arrivo - ha dichiarato Finn - Preferivo salire in progressione, ed è stata una scelta vincente. Quando ho visto l'arrivo dell'ammiraglia mi sono motivato, a quel punto sapevo che il mio vantaggio era ottimo, e dovevo solo gestirlo fino alla vetta. Vestire la Maglia Rosa è un riconoscimento importante, dedico questa vittoria a Shane O'Brian, fratello di Liam, che è morto qualche giorno fa. Non lo conoscevo bene, però è stata una tragedia che ci ha colpiti molto. Ora l'obiettivo è portare questa maglia fino alla fine".

Il campione del Mondo Juniores 2024 e Under 23 2025, in questo 2026 si era aggiudicato per la seconda volta il Giro del Belvedere e il giorno successivo il Palio del Recioto.

A 19 anni e 6 mesi, Finn è il più giovane italiano a vincere una tappa del Giro Next Gen. Considerando tutte le edizioni della corsa, è il più giovane italiano a imporsi da quando Alberto Bruttomesso vinse ad Argenta nel 2022, a 18 anni, 7 mesi e 12 giorni, nell'allora Giro d'Italia Giovani Under 23.