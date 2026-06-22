Canottieri Sabazia | Biancorossi protagonisti tra Lerici e Genova: raffica di medaglie nel Campionato Ligure

Weekend intenso per la Canottieri Sabazia, impegnata su due fronti con le proprie squadre agonistiche. La formazione di Canoa Polo ha preso parte alla prima giornata del campionato di Serie B a Lerici, mentre la squadra di Canoa Olimpica è stata protagonista al Campionato Ligure sui 200 metri disputato a Genova Pra'.

La squadra di Canoa Polo ha affrontato sei formazioni provenienti dalla Liguria e dalla Toscana nel girone d'andata della competizione. Il cammino proseguirà con il girone di ritorno, in programma il 25 e 26 luglio a Firenze.

Ottimi risultati anche per la squadra di Canoa Olimpica, che ha fatto ritorno da Genova Pra' con numerosi piazzamenti sul podio e un ricco bottino di medaglie.

A conquistare il gradino più alto del podio sono stati Justin Biato, Benedetto Lupi, Lorenzo Mandaliti e Gino Ricci nel K4 Junior 500 metri; Ariela Peira nel K1 Master A femminile 500 metri; Ariela Peira e Giulia Pescio nel K2 Master A+B femminile; Rocco Recce, Gabriele Cerruti e Raffaello Brichese nella staffetta K420+K520.

Secondo posto per Rivinu Alahakoon nel C1 Ragazzi 500 metri, Toni Esperio nel Dir A Maschile 200 metri, Benedetto Lupi e Gino Ricci nel K2 Ragazzi 500 metri, Ariela Peira e Giulia Pescio nel K2 Master A+B femminile 200 metri, oltre all'equipaggio composto da Rivinu Alahakoon, Benedetto Lupi, Justin Biato e Gino Ricci nel K4 Ragazzi maschile 200 metri.

Terzo posto per Gabriele Cerruti nel K420 200 metri Allievi B e per Ariela Peira nel K1 Senior femminile 200 metri.

Da segnalare inoltre il titolo regionale conquistato da Rivinu Alahakoon nel C1 Ragazzi maschile sui 200 metri.

«Un ottimo weekend per la società», ha commentato al termine delle gare il presidente Jacopo Fanciulli.