Calcio dilettantistico | Varati i format dei campionati per la prossima stagione, iscrizioni aperte dal 6 luglio

Il Comitato Regionale Liguria ha tracciato le principali direttive organizzative in vista della stagione sportiva 2026/2027, confermando criteri e modalità che interesseranno l'attività agonistica regionale e provinciale.

Ad eccezione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e di quello di Promozione, calendarizzati nella giornata della domenica, e dei Campionati Regionali Under 19 maschile (gironi di “Eccellenza”) e femminile, calendarizzati nella giornata di sabato, per i restanti campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuale le società disputeranno le proprie gare interne nella giornata in cui comunicheranno la disponibilità dell’impianto di gioco.



Il Consiglio Direttivo ha inoltre determinato i contorni della prossima stagione:

Eccellenza organico definito in n. 16 squadre;

Promozione organico definito in n. 32 squadre;

1° Categoria organico definito in n. 64 squadre;

2° Categoria il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno;

3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle iscrizioni.

È già stata fissata, infine, la data di apertura delle procedure di iscrizione: le società potranno presentare la documentazione necessaria a partire da lunedì 6 luglio 2026.