Cairo protagonista nel parahockey: scudetto sfiorato e oro europeo con la Santorelli Cup

Il Campionato Italiano di Parahockey si è svolto presso il Campo Tre Fontane, in via delle Tre Fontane n. 25, Roma, in concomitanza con la Santorelli Cup, trofeo europeo disputato dalle nazionali paralimpiche di Olanda, Bulgaria, Inghilterra, Belgio e Italia.

In questa ultima rappresentativa italiana è stato convocato un ragazzo cairese che gioca nella Rosa dei Venti, ovvero Ndiaye Eljadji Dame. Questo ragazzo, alla prima convocazione con la maglia azzurra, si è aggiudicato la Santorelli Cup con la nazionale italiana.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro, confronto e condivisione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza sportiva di alto livello in un contesto di particolare prestigio.

In contemporanea alla Santorelli Cup, i compagni della Rosa dei Venti hanno giocato la finale per lo scudetto italiano. Purtroppo, all’ultimo minuto, il titolo è andato agli avversari, il Liguria HC, ma i valligiani possono dire di aver combattuto sino alla fine. La partita è terminata 6 a 5 (4 Shuhahiev Dmytrii e 1 Marwane Benezzine).

Il premio di miglior giocatore della finale è stato consegnato al portiere cairese Davide Gallo. Sono scesi altresì in campo Diego Toso, Francesco Zela, Livan Zela e Angelo Ismalaj.

È stata inoltre un’importante occasione per condividere l’esperienza sportiva con squadre provenienti da diversi Paesi, durante i momenti celebrativi e di convivialità, culminati con la cena sociale del 27 giugno.

Su richiesta del responsabile FIH internazionale Norman Hughes, è stata organizzata una partita amichevole tra la quinta classificata della Santorelli Cup, ovvero l’Inghilterra, e la seconda classificata del Campionato Elite, la Rosa dei Venti. Partita emozionante, finita 4 a 1 per gli inglesi, nella quale il gol per i valligiani è stato segnato da Francesco Zela.

"Due giornate intense e indimenticabili per i nostri ragazzi. Un ringraziamento speciale per l’organizzazione dell’evento va alla nostra federazione, che ha saputo valorizzare il lavoro delle associazioni sul territorio e consentire spazi di crescita e confronto. Un grande grazie va anche all’allenatore “storico” Paolo Nari e al “nuovo” disability manager Alessandro Nari, per aver portato questi ragazzi ai vertici delle competizioni nazionali", spiegano dal sodalizio cairese.