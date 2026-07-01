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Calcio | 01 luglio 2026, 16:26

Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup conosce le semifinaliste! I risultati dei quarti di ieri

Domani va in scena il penultimo atto

Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup conosce le semifinaliste! I risultati dei quarti di ieri

Serata di grande spettacolo alla Savona Cup, questi i risultati dei quarti di finale di ieri:

TRINCEE
21:00 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - BOUTIQUE DELLA PIZZA 4-0
Reti: 2 Barisone, 2 Amato.
22:00 ASTON BIRRA - SEVEN STREET 4-6
Reti: 3 Mata E., Cappellari - 2 Imeraj, 2 Damonte, Pelliccieri, Lascio.

MARACANA'
20:30 ARBISOA - TEAM TEMPOCASA 2-3
Reti: Diana, Romano - Marini, Colombo, Babliuk.

SCALETTI
22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - UNDERDOGS 3-4
Reti: 2 Giacchino, Disisto - 3 Grandoni, Macagno.

Questi gli accoppiamenti per le semifinali:

MEDIOLANUM TEAM SAVONA - SEVEN STREET
TEAM TEMPOCASA - UNDERDOGS


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