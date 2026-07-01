Serata di grande spettacolo alla Savona Cup, questi i risultati dei quarti di finale di ieri:
TRINCEE
21:00 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - BOUTIQUE DELLA PIZZA 4-0
Reti: 2 Barisone, 2 Amato.
22:00 ASTON BIRRA - SEVEN STREET 4-6
Reti: 3 Mata E., Cappellari - 2 Imeraj, 2 Damonte, Pelliccieri, Lascio.
MARACANA'
20:30 ARBISOA - TEAM TEMPOCASA 2-3
Reti: Diana, Romano - Marini, Colombo, Babliuk.
SCALETTI
22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - UNDERDOGS 3-4
Reti: 2 Giacchino, Disisto - 3 Grandoni, Macagno.
Questi gli accoppiamenti per le semifinali:
MEDIOLANUM TEAM SAVONA - SEVEN STREET
TEAM TEMPOCASA - UNDERDOGS
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mercoledì 01 luglio
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Calcio
Calcio | 01 luglio 2026, 16:26
Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup conosce le semifinaliste! I risultati dei quarti di ieri
Domani va in scena il penultimo atto
Serata di grande spettacolo alla Savona Cup, questi i risultati dei quarti di finale di ieri:
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