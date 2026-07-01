Calciomercato | Liste aperte, la San Michele ufficializza quattro mosse

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per questa stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:
MICHELANGELO GIGLIO
jolly, classe 2002
RIYAD EL HARZLI
difensore, classe 1997
DAVIDE BENINI
difensore, classe 2000
TOMMASO TORREGROSSA
attaccante, classe 2003
Giglio, jolly tuttofare, proveniente dalla San Filippo Neri, insieme a El Harzli, esterno basso, in arrivo dall'Andora, daranno un importante contributo di esperienza alla rosa.
Benini, centrale, proveniente dalla Golfodianese e Torregrossa, attaccante, nell'ultima stagione al San Bartolomeo Cervo, aumenteranno il tasso di fisicità della nostra squadra.
La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.