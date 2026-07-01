 / Calcio

Calcio | 01 luglio 2026, 17:20

Calciomercato | Liste aperte, la San Michele ufficializza quattro mosse

Calciomercato | Liste aperte, la San Michele ufficializza quattro mosse

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per questa stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:
 

MICHELANGELO GIGLIO

jolly, classe 2002
 

RIYAD EL HARZLI

difensore, classe 1997
 

DAVIDE BENINI

difensore, classe 2000
 

TOMMASO TORREGROSSA

attaccante, classe 2003
 

Giglio, jolly tuttofare, proveniente dalla San Filippo Neri, insieme a El Harzli, esterno basso, in arrivo dall'Andora, daranno un importante contributo di esperienza alla rosa.

Benini, centrale, proveniente dalla Golfodianese e Torregrossa, attaccante, nell'ultima stagione al San Bartolomeo Cervo, aumenteranno il tasso di fisicità della nostra squadra.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium