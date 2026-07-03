La Savona Cup conosce le sue finaliste! Con le due super sfide di ieri, entrambe terminate ai calci di rigore, la 9° edizione del torneo conosce i nomi delle due formazioni che si andranno a contendere l'ambito titolo.
20:45 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - SEVEN STREET 5-5 (9-6 dcr)
Reti: 2 Cuka, 3 Barisone - Toskaj, 3 Damonte, Ndreu.
21:45 TEAM TEMPOCASA - UNDERDOGS 3-3 (8-6 dcr)
Reti: Carinci, Uruci, Metalla - 2 Macagno, Cerchez.
Sabato 4 luglio il gran finale sul campo delle Trincee per una serata di grande sport a partire dalle ore 20:30.
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Calcio | 03 luglio 2026, 17:06
Calcio, Tornei Estivi. Ieri le semifinali della Savona Cup: ecco i nomi delle finaliste!
Domani il gran finale
La Savona Cup conosce le sue finaliste! Con le due super sfide di ieri, entrambe terminate ai calci di rigore, la 9° edizione del torneo conosce i nomi delle due formazioni che si andranno a contendere l'ambito titolo.
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