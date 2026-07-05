Calciomercato | L'Arenzano si tiene stretto bomber Battaglia

Dopo le conferme annunciate negli scorsi giorni di Pellicciari, Sakhi, Cicirello, Faggiano e Baroni, oggi l'Arenzano ha posto nero su bianco anche il rinnovo di uno dei giocatori più forti e rappresentativi del proprio organico: l'attaccante Matteo Battaglia:

"L’Arenzano F.C. è lieto di annunciare la conferma di Matteo Battaglia, attaccante classe 1992, che vestirà ancora i nostri nella prossima stagione.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Arenzano, Matteo ha costruito negli anni un percorso importante nel calcio ligure, mettendo in mostra tutte le sue qualità con le maglie di Baiardo, Celle Varazze, Sestrese, Alassio e Genova Calcio, prima del ritorno a casa avvenuto lo scorso gennaio.

Bomber dalle indiscusse qualità realizzative, Matteo rappresenta un punto di riferimento per il nostro reparto offensivo. Fiuto del gol, esperienza e determinazione fanno di lui un attaccante capace di fare la differenza in ogni partita.

La sua permanenza è una conferma di grande valore per la società, che potrà contare su un giocatore legato a questi colori e pronto a mettere tutta la sua qualità e il suo entusiasmo al servizio della squadra.

Siamo felici di continuare questo percorso insieme.

Avanti con noi, Bomber!"