Nuoto Artistico | Rari Nantes Savona protagonista agli Europei Juniores: arrivano sei medaglie con i colori dell'Italia

Pioggia di medaglie per gli atleti e le atlete della Rari Nantes Savona impegnati con la Nazionale Italiana nel Campionato Europeo Juniores che si è svolto a Monaco.

La spedizione savonese ha contribuito in modo significativo ai successi azzurri, conquistando due medaglie di bronzo nella Squadra tecnica e nell'Acrobatic Routine. A questi risultati si è aggiunta la medaglia d'argento conquistata da Ginevra Marchetti nel Solo Libero, confermando il suo valore a livello internazionale.

Ancora sul podio Ginevra Marchetti, questa volta insieme a Gabriele Minak, con la medaglia di bronzo ottenuta nel Duo Misto. Medaglia di bronzo anche per Giulia Ottonello nel Solo Tecnico, a completare un bilancio estremamente positivo per i colori biancorossi.

La Rari era rappresentata da: Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Giulia Ottonello, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Sofia Lucci e Alice Maddalena.