Vela giovanile | La Liguria protagonista alla Coppa Primavela di Gaeta

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’esperienza della Iª Zona FIV alla Coppa Primavela Kinder Joy of Moving 2026, l’importante appuntamento nazionale riservato ai giovani talenti della vela italiana. Nelle acque di Gaeta, centinaia di atleti delle classi Optimist, Techno 293, O’Pen Skiff e ILCA 4 U16 si sono confrontati in una manifestazione che rappresenta da sempre una delle principali vetrine per il movimento velico giovanile.

Tra i risultati più prestigiosi spicca la vittoria di Pietro Marziano del Porto Maurizio Yacht Club 1959 ASD, che nella classe Optimist Primavela ha conquistato il gradino più alto del podio. Un successo di grande valore, maturato sotto la guida tecnica di Francesco Oliva del CNAM Alassio, che ha permesso al sodalizio imperiese di aggiudicarsi anche la Coppa Primavela Challenge Optimist, trofeo assegnato al circolo del vincitore della categoria Optimist 2017.

Prestazioni di rilievo sono arrivate anche dalla flotta ILCA 4 U16, dove Beatrice Catanoso dello Yacht Club Italiano ASD ha sfiorato il podio assoluto, terminando quarta, ma conquistando un eccellente secondo posto femminile, risultato che le ha garantito la presenza tra le premiate della manifestazione.

Da sottolineare inoltre la prova della compagna di squadra Marta Cordone, anch’essa portacolori dello Yacht Club Italiano ASD, che ha ottenuto il quinto posto nella classifica femminile, contribuendo a rafforzare il bilancio positivo della rappresentativa ligure.

I risultati ottenuti confermano ancora una volta la solidità del percorso di crescita portato avanti dai circoli della Iª Zona FIV, capaci di formare giovani atleti competitivi a livello nazionale grazie al lavoro congiunto di tecnici, società sportive e famiglie. Una conferma significativa per il movimento velico ligure, che continua a distinguersi tra le realtà più competitive del panorama italiano.