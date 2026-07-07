Kombat Team protagonista su DAZN | Mosso vince il Grand Prix Fight Clubbing, Zidar trionfa nel Road to, Almonti affronta il campione del mondo

Tra fine giugno e i primi giorni di luglio il Kombat Team Alassio è stato protagonista di una serie di importanti appuntamenti tra Brescia, Forlì e Albenga, confermandosi ai massimi livelli della kickboxing italiana.

Il risultato di maggior prestigio arriva da Brescia, dove il 4 luglio, nella cornice del Franciacorta Molo War, Sasha Mosso si è aggiudicato il match di K-1 Flyweight (-54,5 kg) del Grand Prix Fight Clubbing superando Gesuito. Il Grand Prix rappresenta il passaggio obbligato verso la disputa del titolo mondiale: una vittoria di assoluto valore che proietta Mosso sulla scena internazionale.

Nello stesso evento, nel circuito Road to Fight Clubbing, Zidar (Abdeljalil) ha conquistato il proprio incontro contro Zanetti con una prestazione convincente, portando a casa un’altra importante vittoria per i colori del Kombat Team.

Pochi giorni prima, il 1° luglio, a Forlì, sul prestigioso palcoscenico del Fight Clubbing Grand Prix trasmesso su DAZN, Davide Almonti ha affrontato il campione del mondo Roberto Gheorghita. Un incontro durissimo, conclusosi con una sconfitta che non cancella l’ottima prestazione offerta: Almonti ha tenuto testa a un avversario di livello assoluto, confermando la propria crescita su uno dei ring più importanti d’Italia.

A completare questo intenso periodo di gare, il 26 giugno il Kombat Team era stato protagonista anche ad Albenga, nell’ambito di “Un Mare di Fitness”, con la partecipazione ai Campionati Italiani di Savate e alla sfida Italia-Francia di Kickboxing organizzata dal Comitato Regionale Federkombat Liguria. Nelle gare di kickboxing K1, Giulia Pivieri, G.B. Porcella e Luigi Carrozzo hanno conquistato la vittoria ai punti, mentre il maestro Alessandro De Blasi ha ottenuto il primo posto assoluto nel concorso “Mr Fitness Over 40” e ha ricevuto una targa di riconoscimento dal Comune di Albenga quale Vice Presidente del Comitato Ligure Federkombat.

«È stato un periodo ricco di soddisfazioni – commenta Alessandro De Blasi –. La vittoria di Mosso nel Grand Prix, trampolino verso il titolo mondiale, il successo di Zidar, la prova di grande carattere di Almonti contro un campione del mondo e gli ottimi risultati ottenuti anche ad Albenga confermano il valore del lavoro svolto ogni giorno dal nostro team e dai nostri atleti.»