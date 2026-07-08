Atletica internazionale protagonista a Celle Ligure: il 37° Meeting Arcobaleno EAP pronto ad accendere la pista

Celle Ligure si prepara a diventare ancora una volta il punto di riferimento dell’atletica internazionale. Giovedì 16 luglio il Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro ospiterà la 37ª edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, appuntamento ormai consolidato nel panorama europeo e inserito nel circuito Events for Athletics Promotion.

La manifestazione richiamerà sulla Riviera ligure atleti di primo piano provenienti da oltre 30 nazioni, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline in programma. Una serata di grande sport che vedrà il territorio savonese accogliere protagonisti dell’atletica nazionale e internazionale.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Celle Ligure, il Comune di Varazze, l’ASD Centro Atletica Celle Ligure e l’ASD Atletica Arcobaleno Savona, con il sostegno della Fondazione Agostino De Mari e il patrocinio della Regione Liguria. La manifestazione gode inoltre del supporto istituzionale di Provincia di Savona, CONI, CIP, INAIL e Fispes.

Inserito nel calendario ufficiale FIDAL con la qualifica di Manifestazione Internazionale, il Meeting Arcobaleno è anche parte del programma World Athletics Continental Tour Challenge, oltre a essere riconosciuto dalla European Athletics Association e dal circuito internazionale Events for Athletics Promotion. Dal 2023 la rassegna è entrata inoltre nel prestigioso circuito degli Euromeetings, confermando il proprio valore nel panorama dell’atletica europea.

Il Meeting Arcobaleno non rappresenta però soltanto l’appuntamento di luglio: durante tutto l’anno Celle Ligure ospita iniziative dedicate alla promozione dell’atletica. Tra queste spiccano gli stage con numerosi team internazionali, Eurospring 2026 del 26 aprile, che ha coinvolto oltre 200 atleti stranieri, e il Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere, capace di registrare numeri record con 500 studenti gara nelle competizioni riservate alle scuole medie e circa 300 presenze nella sezione dedicata agli istituti superiori, sostenuta da DE WAVE Group.

La presentazione ufficiale della 37ª edizione vedrà la partecipazione del vicepresidente regionale con delega allo Sport Simona Ferro, del sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame, dell’assessore allo Sport Francesco Sorrentino, del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, del coordinatore organizzativo Giorgio Ferrando, della direttrice del Meeting Valentina Fazio e del presidente del Centro Atletica Celle Ligure Marco Calcagno, insieme ai rappresentanti di FIDAL, CONI e CIP.

Il conto alla rovescia è quindi iniziato: Celle Ligure è pronta ad accogliere una nuova grande serata di atletica internazionale.