Pallapugno, il punto sui campionati: Subalcuneo allunga in Serie A, Ricca protagonista in C1. Definiti anche i tabelloni di Coppa

Settimana ricca di incontri e verdetti nei campionati di pallapugno, con la Serie A che vede l'Acqua San Bernardo Subalcuneo consolidare il proprio primato, mentre in Serie C1 è il Ricca a candidarsi sempre più come una delle principali protagoniste della stagione. Nel frattempo prendono forma anche i tabelloni delle varie Coppe Italia.
In Serie A Banca d'Alba, il recupero della terza giornata di ritorno ha sorriso nettamente al Subalcuneo, capace di imporsi per 9-1 sul campo dell'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva. Nella quarta giornata la capolista ha confermato il proprio stato di forma superando 9-2 la IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e salendo a quota 15 punti, aumentando il margine sulle inseguitrici. Alle sue spalle resta il Gottasecca, vittorioso 9-5 sul campo dell'Olivieri Opere Edili Duseu, mentre l'Alta Langa ha avuto la meglio sul Ceva per 9-4. Successi anche per la Bcc Pianfei Pro Paschese, la Terre del Barolo Albese e la Nocciole Marchisio Cortemilia.
In Serie B la Castiati Neivese mantiene la vetta grazie al successo per 9-3 sul Centro Incontri Us Gallese dopo aver già superato la Virtus Langhe nella giornata precedente. Alle sue spalle continuano la rincorsa Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco, tutte a quota 11 punti. Da segnalare anche il successo dell'Officine Pesce Bubbio sulla Benese per 9-8 e quello dell'Amici del Castello sulla Prodeo Chiusavecchia.
Situazione molto equilibrata in Serie C1, dove il Gottasecca conserva il comando con 13 punti nonostante la sconfitta contro il Ricca nello scontro diretto della quarta giornata. Proprio il Ricca, grazie ai successi ottenuti contro Bormidese e Gottasecca, sale a quota 12 e si porta a una sola lunghezza dalla vetta. Il Ceva aggancia invece il terzo posto grazie ai successi contro Don Dagnino e Monticellese. Definite anche le semifinali di Coppa Italia: il 15 luglio si sfideranno Ricca e Monticellese, mentre il 20 luglio sarà la volta di Gottasecca-Ceva.
In Serie C2, nel girone A, Pro Spigno e Global Sped Neivese condividono la testa della classifica con 10 punti dopo i rispettivi successi su Augusto Manzo e Valle Bormida. Nel girone B continua invece la corsa del Monastero Dronero, mentre il Ceva sale al secondo posto grazie alla vittoria sul Valle Grana Caraglio. Stabiliti anche gli accoppiamenti della Coppa Italia: Global Sped Neivese-Pro Spigno nel girone A, mentre nel girone B si sono conclusi i due raggruppamenti con Monastero Dronero e Benese qualificate.
Nel campionato Femminile resta davanti l'Amici del Castello, che dopo aver superato il San Leonardo ha beneficiato anche del successo a tavolino contro il Gymnasium Albese, penalizzato di un punto. La seconda giornata della Coppa Italia si completerà con la sfida tra Canalese B e San Leonardo.
Tra i giovani, nell'Under 21 prosegue il duello al vertice tra San Leonardo e Bubbio, entrambe a quota 10 punti, con la Pro Paschese subito alle spalle. Negli Allievi guidano Speb e Ricca nel girone A, mentre nel girone B il comando è condiviso da Subalcuneo A, Pro Paschese B e Bormidese. In Coppa Italia sono già qualificati Pro Paschese B e Subalcuneo A, mentre nel girone A resta da disputare Ricca-San Leonardo.
Negli Esordienti, il Ricca mantiene la leadership del girone A nonostante la sconfitta di misura contro il San Leonardo e conquista anche la finale di Coppa Italia battendo la Neivese B per 7-1. Nel girone B continua invece il testa a testa tra Cortemilia, Merlese A e Albese A.
Tra i Pulcini il San Leonardo resta in vetta nel girone A davanti a Speb e Pro Paschese, mentre nel girone B Monastero Dronero A e Monastero Dronero B condividono il primo posto. Le semifinali di Coppa Italia vedranno opposte Monastero Dronero A-Pro Paschese e Monastero Dronero B-San Leonardo.
Nei tornei Promozionali brillano Don Dagnino, Subalcuneo, Ricca A e Alta Langa A, tutte protagoniste nelle rispettive giornate e saldamente al comando dei propri gironi.
SERIE A Banca d’Alba - Recupero terza di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 1-9
Quarta di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole 9-5
Terre del Barolo Albese-Roero Isolamenti Canalese 9-7
Olivieri Opere Edili Duseu-Gottasecca 5-9
Alta Langa-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4
Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 15; Gottasecca 12; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese, Terre del Barolo Albese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 8; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.
SERIE B - Quarta di ritorno
Castiati Neivese-Virtus Langhe 9-6
Amici del Castello-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico
Alusic Merlese-Pieve di Teco 7-9
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-5
Prodeo Chiusavecchia-Officine Pesce Bubbio 9-5
Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-4
Riposa: Benese
Quinta di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Benese 9-8
Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia 9-4
Virtus Langhe-Alusic Merlese 9-5
Centro Incontri Us Gallese-Castiati Neivese 3-9
Pieve di Teco-Valle Bormida 9-1
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiglia Costruzioni Bormidese 1-9
Riposa: Speb
Classifica: Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 11; Valle Bormida 10; Virtus Langhe 9; Centro Incontri Us Gallese e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Amici del Castello 7; Benese, Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4.
SERIE C1 - Terza di ritorno
Pro Paschese-San Biagio 9-1
Virtus Langhe-Gottasecca 4-9
Monticellese-Castiati Castagnole 2-9
Subalcuneo-Duseu 9-5
Ricca-Bormidese 9-4
Don Dagnino-Ceva 9-8
Quarta di ritorno
Bormidese-Don Dagnino 4-9
Castiati Castagnole-Pro Paschese 9-8
San Biagio-Subalcuneo 3-9
Duseu-Virtus Langhe 9-3
Gottasecca-Ricca 6-9
Ceva-Monticellese 9-3
Classifica: Gottasecca 13; Ricca 12; Ceva 10; Monticellese 9; Pro Paschese, Duseu e Castiati Castagnole 8; Don Dagnino 7; Subalcuneo e Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Quinta di ritorno
Augusto Manzo-Pro Spigno 1-9
Taggese-Pieve di Teco 9-2
Global Sped Neivese-Valle Bormida 9-0
Riposa: Abrigo Croma Ricca
Classifica: Pro Spigno e Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 6; Augusto Manzo 5; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Terza di ritorno
Peveragno-Monastero Dronero 0-9
Benese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 5-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-4
Classifica: Monastero Dronero 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 3; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Terza e ultima di ritorno
Peveragno-Valle Grana Caraglio 3-9
Classifica finale: Monastero Dronero 4; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.
Girone Rosso - Recupero seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-0
Terza e ultima di ritorno
Benese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-1
Classifica finale: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Acqua San Bernardo Subalcuneo 2.
FEMMINILE -
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Prima giornata
Canalese A-Canalese B 5-9
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
Riposa: Gymnasium Albese
Seconda giornata
Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-0 forfait
Mercoledì 8 luglio ore 20.30
a Canale: Canalese B-San Leonardo
Riposa: Canalese A
Classifica: Amici de Castello 2; Canalese B 1; San Leonardo e Canalese A 0; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Terza di ritorno
Virtus Langhe B-Albese 4-9
Bubbio-Cortemilia 9-2
Merlese-Subalcuneo 8-9
Araldica Castagnole-San Leonardo 3-9
Pro Paschese-Virtus Langhe A 9-2
Classifica: San Leonardo e Bubbio 10; Pro Paschese 9; Subalcuneo 8; Cortemilia 6; Albese e Merlese 5; Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Quinta di ritorno
Amici del Castello-Subalcuneo B 8-4
Don Dagnino-Pro Paschese A 8-4
San Leonardo-Ricca 3-8
Riposa: Speb
Classifica: Speb e Ricca 8; Don Dagnino e San Leonardo 6; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.
ALLIEVI Girone B - Terza di ritorno
Bormidese-Subalcuneo A 8-6
San Biagio-Pro Paschese B 0-8 forfait medico
Ceva-Araldica Castagnole 8-4
Classifica: Subalcuneo A, Pro Paschese B e Bormidese 6; Ceva 4; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione
Speb-Don Dagnino 8-7
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Terza e ultima di ritorno
Pro Paschese B-San Biagio 8-0 forfait medico
Classifica finale: Pro Paschese B 4; Bormidese 2; San Biagio 0.
Girone Rosso - Terza e ultima di ritorno
Araldica Castagnole-Subalcuneo A 4-8
Classifica finale: Subalcuneo A 4; Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Terza di ritorno
San Leonardo-Ricca 7-6
Ceva-Valle Bormida 0-7
Merlese B-Pro Paschese B 2-7
Araldica Castagnole-Alta Langa 2-7
Riposa: Neivese A
Classifica: Ricca 10; San Leonardo 9; Pro Paschese B 8; Alta Langa 7; Neivese A 6; Valle Bormida 4; Merlese B 3; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Terza di ritorno
Amici del Castello-Albese A 2-7
Neivese B-Neivese C 7-1
Don Dagnino-Merlese A 3-7
Albese B-Pro Paschese A 4-7
Riposa: Cortemilia
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 9; Albese A 8; Neivese B 7; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Mercoledì 22 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Terza di ritorno
Speb-Gottasecca 7-1
Don Dagnino-Ricca 4-7
San Leonardo-Merlese 7-2
Duseu-Pro Paschese 0-7
Classifica: San Leonardo 10; Speb e Pro Paschese 7; Ricca 6; Don Dagnino 5; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Terza di ritorno
Augusto Manzo-Monastero Dronero A 0-7
Monastero Dronero B-Albese 7-1
San Biagio-Cortemilia 7-2
Canalese-Ceva 2-7
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 9; Albese 7; Ceva 5; Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 8 luglio ore 19.30
a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese
Giovedì 9 luglio ore 19.30
a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B
PROMOZIONALI Girone A - Terza giornata a Taggia
Taggese-Prodeo Chiusavecchia 5-0
Don Dagnino-Pompeiana 5-0
Taggese-Don Dagnino 1-5
Prodeo Chiusavecchia-Pompeiana 5-0
Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-1
Taggese-Pompeiana 5-0
Classifica: Don Dagnino 9; Taggese 5; Prodeo Chiusavecchia 4; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Terza giornata a Pieve di Teco
Amici del Castello A- Pieve di Teco 2-5
Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5
Amici del Castello A-Amici del Castello B 5-3
Classifica: Pieve di Teco 6; Amici del Castello A 2; Amici del Castello B 1.
PROMOZIONALI Girone C - Terza giornata a San Rocco di Bernezzo
Centro Incontri Us Gallese-Speb 5-4
Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 0-5
Subalcuneo-Speb 5-1
Valle Grana Caraglio-Subalcuneo 1-5
Valle Grana Caraglio-Speb 1-5
Valle Grana Caraglio-Centro Incontri Us Gallese 2-5
Classifica: Subalcuneo 9; Centro Incontri Us Gallese 5; Speb 4; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D -
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E - Terza giornata a Ricca
Ricca A-Ricca B 5-0
Albese- Ricca C 5-3
Albese-Ricca A 0-5
Ricca B-Ricca C 1-5
Albese-Ricca B 5-1
Ricca A-Ricca C 5-0
Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.
PROMOZIONALI Girone F -
Classifica: Canalese A e Monticellese 3; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G -
Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Terza giornata a Gottasecca
Alta Langa A-Ceva 5-3
Alta Langa A-Gottasecca 5-3
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Alta Langa B-Ceva 0-5
Alta Langa B-Gottasecca 1-5
Gottasecca-Ceva 2-5
Classifica: Alta Langa A 7; Ceva 6; Gottasecca 5; Alta Langa B 0.