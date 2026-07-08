Pallapugno, il punto sui campionati: Subalcuneo allunga in Serie A, Ricca protagonista in C1. Definiti anche i tabelloni di Coppa

Settimana ricca di incontri e verdetti nei campionati di pallapugno, con la Serie A che vede l'Acqua San Bernardo Subalcuneo consolidare il proprio primato, mentre in Serie C1 è il Ricca a candidarsi sempre più come una delle principali protagoniste della stagione. Nel frattempo prendono forma anche i tabelloni delle varie Coppe Italia.

In Serie A Banca d'Alba, il recupero della terza giornata di ritorno ha sorriso nettamente al Subalcuneo, capace di imporsi per 9-1 sul campo dell'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva. Nella quarta giornata la capolista ha confermato il proprio stato di forma superando 9-2 la IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e salendo a quota 15 punti, aumentando il margine sulle inseguitrici. Alle sue spalle resta il Gottasecca, vittorioso 9-5 sul campo dell'Olivieri Opere Edili Duseu, mentre l'Alta Langa ha avuto la meglio sul Ceva per 9-4. Successi anche per la Bcc Pianfei Pro Paschese, la Terre del Barolo Albese e la Nocciole Marchisio Cortemilia.

In Serie B la Castiati Neivese mantiene la vetta grazie al successo per 9-3 sul Centro Incontri Us Gallese dopo aver già superato la Virtus Langhe nella giornata precedente. Alle sue spalle continuano la rincorsa Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco, tutte a quota 11 punti. Da segnalare anche il successo dell'Officine Pesce Bubbio sulla Benese per 9-8 e quello dell'Amici del Castello sulla Prodeo Chiusavecchia.

Situazione molto equilibrata in Serie C1, dove il Gottasecca conserva il comando con 13 punti nonostante la sconfitta contro il Ricca nello scontro diretto della quarta giornata. Proprio il Ricca, grazie ai successi ottenuti contro Bormidese e Gottasecca, sale a quota 12 e si porta a una sola lunghezza dalla vetta. Il Ceva aggancia invece il terzo posto grazie ai successi contro Don Dagnino e Monticellese. Definite anche le semifinali di Coppa Italia: il 15 luglio si sfideranno Ricca e Monticellese, mentre il 20 luglio sarà la volta di Gottasecca-Ceva.

In Serie C2, nel girone A, Pro Spigno e Global Sped Neivese condividono la testa della classifica con 10 punti dopo i rispettivi successi su Augusto Manzo e Valle Bormida. Nel girone B continua invece la corsa del Monastero Dronero, mentre il Ceva sale al secondo posto grazie alla vittoria sul Valle Grana Caraglio. Stabiliti anche gli accoppiamenti della Coppa Italia: Global Sped Neivese-Pro Spigno nel girone A, mentre nel girone B si sono conclusi i due raggruppamenti con Monastero Dronero e Benese qualificate.

Nel campionato Femminile resta davanti l'Amici del Castello, che dopo aver superato il San Leonardo ha beneficiato anche del successo a tavolino contro il Gymnasium Albese, penalizzato di un punto. La seconda giornata della Coppa Italia si completerà con la sfida tra Canalese B e San Leonardo.

Tra i giovani, nell'Under 21 prosegue il duello al vertice tra San Leonardo e Bubbio, entrambe a quota 10 punti, con la Pro Paschese subito alle spalle. Negli Allievi guidano Speb e Ricca nel girone A, mentre nel girone B il comando è condiviso da Subalcuneo A, Pro Paschese B e Bormidese. In Coppa Italia sono già qualificati Pro Paschese B e Subalcuneo A, mentre nel girone A resta da disputare Ricca-San Leonardo.

Negli Esordienti, il Ricca mantiene la leadership del girone A nonostante la sconfitta di misura contro il San Leonardo e conquista anche la finale di Coppa Italia battendo la Neivese B per 7-1. Nel girone B continua invece il testa a testa tra Cortemilia, Merlese A e Albese A.

Tra i Pulcini il San Leonardo resta in vetta nel girone A davanti a Speb e Pro Paschese, mentre nel girone B Monastero Dronero A e Monastero Dronero B condividono il primo posto. Le semifinali di Coppa Italia vedranno opposte Monastero Dronero A-Pro Paschese e Monastero Dronero B-San Leonardo.

Nei tornei Promozionali brillano Don Dagnino, Subalcuneo, Ricca A e Alta Langa A, tutte protagoniste nelle rispettive giornate e saldamente al comando dei propri gironi.