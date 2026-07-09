Albisola, tutto pronto per la Sagra della Madonna del Carmine a Luceto

Ottimo cibo, musica per tutti i gusti e soprattutto convivialità.

E' il mix che come ogni anno mette in campo per 7 serate la sagra della Madonna del Carmine che è pronta a partire domani, venerdì 10 luglio per poi proseguire sabato e domenica 11-12 luglio immersi nella suggestiva cornice degli ulivi della frazione di Albisola Superiore. La storica manifestazione è organizzata dalla società CRCS Luceto con il patrocinio del Comune.

Gli stand gastronomici apriranno dalle 19.30 offrendo una grande quantità di prodotti locali e della tradizione di ottima qualità

La sagra proseguirà poi da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Giovedì 16 spazio anche dalle 20.00 alla celebrazione della Santa Messa e della tradizionale processione della Madonna del Carmine.

"Una sagra che dura da 50 anni e che cerchiamo di mantenere tenendo fede alla tradizione tramandandola di generazione in generazione - spiega il presidente della società Marino Baccino - Si mangia benissimo e ci sono persone che hanno il piacere di venire tutti i giorni".

Oltre al buon cibo e all'intrattenimento musicale spazio anche all'area giochi per i bambini, le bancarelle e lo stand della Croce Verde.

IL PROGRAMMA MUSICALE

Venerdì 10 luglio: Orchestra I Saturni

Sabato 11 luglio: Dalle 21.45 Kikko e la Combricola del Blasco, tributo a Vasco Rossi

Domenica 12 luglio: dalle 21.20 esibizione Negma Dance Academy, alle 21.30 Orchestra Antonella Marchini

Giovedì 16 luglio: dalle 22.00 Orchestra Mike e i Simpatici

Venerdì 17 luglio: dalle 21.30 Orchestra Luca Panama

Sabato 18 luglio: dalle 21.45 Nisha Celebration

Domenica 19 luglio: dalle 21.15 esibizione La Espada y la rosa con le ragazze Las Almas (Time for Dance Asd), dalle 21.30 Orchestra Cristian e la Luna Nueva