Podismo | Arma di Taggia, domenica la quarta Sant'Erasmo Run K10: aperte le ultime iscrizioni per la gara sul lungomare

Manca ormai pochissimo alla quarta edizione della Sant'Erasmo Run K10, in programma domenica 12 luglio ad Arma di Taggia, manifestazione organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina che anche quest'anno porterà centinaia di podisti sul suggestivo tracciato affacciato sul mare. Il programma prevede due eventi con partenza congiunta alle 19.30 da piazza Tiziano Chierotti: la 10 chilometri competitiva nazionale FIDAL, inserita nel calendario federale, e la 5 chilometri ludico-motoria, aperta a tutti. Restano ancora pochi giorni per iscriversi online, con le adesioni che saranno raccolte fino alle 23.59 di sabato 11 luglio attraverso il portale Wedosport. Per la gara competitiva potranno partecipare gli atleti regolarmente tesserati FIDAL o in possesso delle altre forme di tesseramento previste dal regolamento federale.

Sarà comunque possibile effettuare le iscrizioni anche in presenza, approfittando dei pettorali "last minute". Il gazebo dell'organizzazione sarà allestito in piazza Tiziano Chierotti sabato prossimo, dalle 16.30 alle 19.00, per entrambe le gare, mentre domenica 12 luglio, dalle 16.00 alle 19.00, sarà possibile iscriversi esclusivamente alla 5 chilometri ludico-motoria, fino a esaurimento dei pettorali disponibili. Per la 10 chilometri competitiva, come previsto dal regolamento FIDAL, non saranno infatti accettate iscrizioni il giorno della gara. L'organizzazione ha fissato un tetto massimo di 250 pettorali, equamente suddivisi tra le due prove, riservandosi comunque la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni oppure di accettarne oltre la soglia prevista qualora le condizioni organizzative lo consentano.

Confermato il percorso delle passate edizioni, che si svilupperà lungo il tratto costiero dei comuni di Taggia e Sanremo, sfruttando quasi interamente la pista ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure. La manifestazione, inserita nel calendario degli eventi promossi dall'Assessorato al Turismo del Comune di Taggia, è stata anticipata di circa due settimane rispetto alla tradizionale ricorrenza dedicata a Sant'Erasmo, così da lasciare spazio alle iniziative civili e religiose in onore del patrono dei marinai e del borgo marinaro di Arma. Gli atleti della 10 chilometri raggiungeranno la zona dei Tre Ponti prima di affrontare il giro di boa e fare ritorno verso il traguardo, mentre i partecipanti alla 5 chilometri invertiranno la marcia poco prima dell'imboccatura dell'ex tunnel ferroviario di Capo Verde.

Il ritrovo dei concorrenti è previsto alle 19.15, con il briefing pre-gara immediatamente precedente alla partenza fissata alle 19.30. Al termine della manifestazione tutti gli iscritti potranno usufruire del ristoro finale con prodotti del territorio. A completare il servizio sarà presente anche lo stand dell'Erboristeria Actis, dove gli atleti avranno a disposizione acque aromatizzate e prodotti specifici per il reintegro di liquidi e sali minerali. Le premiazioni della 10 chilometri competitiva sono invece in programma indicativamente dalle 20.45, con riconoscimenti ai primi tre classificati assoluti maschili e femminili e ai primi tre di ciascuna categoria FIDAL, secondo quanto previsto dal regolamento federale.

Tra i momenti più significativi della serata ci sarà l'assegnazione del 1° Trofeo Memorial Stefano Di Placido, istituito dalla ASD Naturun Team Valle Argentina per ricordare un amico e compagno di squadra prematuramente scomparso. Il riconoscimento sarà consegnato al primo atleta e alla prima atleta della società organizzatrice classificati nella gara competitiva. Al termine delle premiazioni verrà inoltre estratto uno smartwatch Garmin Forerunner 165, riservato ai partecipanti della 10 chilometri. La 5 chilometri manterrà invece la propria natura esclusivamente partecipativa, senza classifiche ufficiali: sarà stilato soltanto un ordine d'arrivo e ai primi tre uomini e alle prime tre donne che taglieranno il traguardo verrà consegnato un diploma di merito.

La Sant'Erasmo Run K10 ha ottenuto l'autorizzazione di Amaie Energia e Servizi, concessionaria della pista ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, ed è patrocinata dai Comuni di Taggia e Sanremo attraverso gli assessorati allo Sport e al Turismo. La manifestazione può inoltre contare sul supporto di FIDAL e CSEN e sulla collaborazione della Croce Verde Arma Taggia, che garantirà il servizio di assistenza sanitaria lungo tutto il percorso. Per informazioni sulle iscrizioni di gruppo e sulle agevolazioni riservate ad ASD e SSD è possibile contattare direttamente l'organizzazione.