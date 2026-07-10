Quiliano Bike | Laives incorona Mattia Di Domenico: uno sprint capolavoro vale il titolo tricolore nella categoria Esordienti

Un’azione solitaria, una rincorsa di pura determinazione e una stoccata micidiale negli ultimi metri. Si può riassumere così la straordinaria impresa sportiva che ha laureato il quattordicenne Mattia Di Domenico, portacolori della Quiliano Bike, nuovo Campione d'Italia nella categoria Esordienti di 2° anno sulla strada di Laives, in Trentino Alto Adige.

La competizione sembrava ormai aver preso una piega definitiva quando l’emiliano Thomas Vitaloni e il lombardo Fabio Pisarra hanno tentato la fuga decisiva, provando a spaccare la corsa. I due battistrada non avevano però fatto i conti con il giovane orgoglio savonese. Con lucidità e una straordinaria gestione delle energie, Di Domenico si è lanciato al loro inseguimento in completa solitudine, ricucendo lo strappo metro dopo metro fino ad agganciare la testa della corsa proprio in vista della retta d'arrivo.

Nel convulso finale, il portacolori del team ligure ha sfoderato tutto il proprio repertorio tecnico. Facendo leva su repentini cambi di ritmo, agilità e un’esplosività fuori dal comune, ha lanciato una volata magistrale superando Vitaloni allo sprint e andando a vestire una maglia tricolore dal peso specifico enorme.

Un successo che conferma l’eclettismo e la classe cristallina del giovane corridore. Di Domenico, infatti, non è nuovo a prestazioni di vertice: attualmente occupa la sesta posizione nel ranking nazionale di Mountain Bike ed è un assiduo frequentatore dei Campionati Italiani di Ciclocross da ormai due stagioni. Questa vittoria su strada certifica la sua maturità agonistica su qualsiasi terreno.

Dietro la crescita di questo promettente talento c'è una solida struttura tecnica e societaria. Sotto la guida attenta del tecnico Luca Biale e supportato dal fondamentale contributo dello sponsor Speed Wheel Savona di Leonardo Mordeglia, il ragazzo ha saputo costruire un percorso di eccellenza.