Doria Nuoto 2000 Loano| Quattro atleti e un bottino da protagonisti ai Campionati Regionali Esordienti

La stagione agonistica 2025/2026 degli Esordienti A del Doria Nuoto 2000 Loano si è chiusa con risultati di rilievo ai Campionati Regionali, confermando i progressi di un gruppo composto da appena quattro atleti ma capace di ottenere piazzamenti di assoluto valore.

Tra i protagonisti spicca Bianca Tonon, che ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 rana, sfiorando il titolo regionale per appena un decimo di secondo, oltre al bronzo nei 200 rana.

Ottime prestazioni anche per Hyeonsu Frumento, laureatosi campione regionale nei 100 e 200 rana e nei 200 stile libero. Per lui è arrivata inoltre la medaglia d'argento nei 100 stile libero, completando un bilancio particolarmente ricco.

Sugli scudi anche Sebastiano Bottino, reduce dall'esperienza con la rappresentativa ligure. L'atleta loanese ha conquistato l'oro nei 100 e 200 dorso, migliorando sensibilmente i propri primati personali, oltre all'argento nei 200 misti. Da segnalare anche due quarti posti, sfumati per pochi decimi, nei 100 rana e nei 100 stile libero.

Ha chiuso la rappresentanza del Doria Nuoto 2000 Loano Vittorio Sasso, che dopo alcuni mesi condizionati dagli infortuni è riuscito a ritrovare i propri tempi migliori, tornando a esprimersi sui suoi livelli abituali e raccogliendo segnali incoraggianti in vista della prossima stagione.

Nonostante il numero ridotto di partecipanti, il Doria Nuoto 2000 Loano ha chiuso la manifestazione al quinto posto nel medagliere regionale e al nono posto nella classifica per società, in una graduatoria che comprendeva complessivamente 22 club.

Un risultato che testimonia il lavoro svolto durante l'anno dagli atleti, dall'allenatrice Anna Siccardi e da tutta la società, premiando una stagione caratterizzata da una costante crescita tecnica e sportiva.