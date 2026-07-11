Calcio | Under 17 Regionale, completato l'organico: Veloce e Carcarese ripescate per la stagione 2026/2027

Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato la graduatoria delle domande di ammissione per il completamento dell'organico del Campionato Regionale Under 17 2026/2027, definendo così le società che entreranno a far parte della competizione.
Al termine dell'esame delle richieste presentate la graduatoria vede al primo posto la Veloce 1910, che ha totalizzato 83 punti, seguita dalla Carcarese con 68. Le due società sono quindi state ammesse al prossimo campionato regionale Under 17.
Alle loro spalle figurano Lavagnese (53 punti), Sammargheritese (48), Sestrese Bor. 1919 (47), Superba Calcio 2017 (42), Arenzano (40), Albissole 1909 (30), Camporosso Calcio (30) e Pontelungo 1949 (28).
Il Comitato ha inoltre precisato che la graduatoria resterà valida anche in caso di ulteriori necessità di completamento dell'organico, qualora si verificassero rinunce o posti vacanti dopo la chiusura delle iscrizioni.
Fuori dalla graduatoria, invece, la SSD Centro Pol. S. Eusebio, la cui domanda è stata presentata oltre la scadenza prevista dal regolamento.
Nei prossimi giorni il Comitato Regionale Liguria provvederà all'inserimento di Veloce e Carcarese nei sistemi federali. Le due società dovranno quindi perfezionare l'iscrizione rispettando le tempistiche indicate dal CR Liguria.