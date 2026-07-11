Vela | Coppa Tre Ponti 2026, giovani velisti protagonisti in una giornata di sport, mare e amicizia (FOTO)

Si è svolta venerdì 10 luglio la tradizionale Coppa Tre Ponti, appuntamento ormai consolidato dell'estate velica sanremese dedicato alla classe Optimist, organizzato dal Circolo Velico Capo Verde con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e del Porto Maurizio Yacht Club.

L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di oltre 50 giovani atleti, provenienti dalle scuole vela di Sanremo, Imperia e Ospedaletti, confermando il valore dell'iniziativa e il forte spirito di collaborazione tra le realtà del Ponente ligure impegnate nella promozione della vela giovanile.

Le condizioni meteo, caratterizzate da vento sostenuto, non hanno purtroppo consentito a tutti i giovani velisti di disputare regolarmente le prove, senza però compromettere il clima di festa che ha accompagnato l'intera manifestazione.

Il successo è andato ad Alfredo Fessia dello Yacht Club Sanremo, seguito dal compagno di circolo Andrea Lolli. Sul terzo gradino del podio è salito Riccardo De Michele della Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo. Il riconoscimento riservato alla prima classificata femminile è stato assegnato a Sara Brucculeri del Porto Maurizio Yacht Club.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale durante il quale atleti, allenatori e famiglie hanno apprezzato il tradizionale pan e pumata preparato dallo staff. A tutti i partecipanti è stato inoltre consegnato un piccolo trofeo, ricordo simbolico di una giornata di sport, amicizia e passione per il mare.

«C'erano 50 bambini: uno spettacolo davvero emozionante! Purtroppo, il vento non è stato clemente e non ha permesso ai ragazzi di regatare come previsto, ma è stata comunque una delle più belle e soddisfacenti feste che abbiamo organizzato - commenta Gina Zaoli, presidente del CV Capo Verde - Manifestazioni come questa sono il modo più bello per condividere la passione per il mare e trasmettere ai più piccoli i valori della vela, l’amore per il mare e il piacere di stare insieme, che è poi la missione del nostro circolo».

La Coppa Tre Ponti si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti per le scuole vela del Ponente ligure, capace di riunire circoli, famiglie e giovani atleti in una giornata che va oltre la competizione e mette al centro la formazione, l'amicizia e la cultura del mare.

Il CVCV ringrazia ancora il comitato di regata Fulvio Parodi e Luisa Franza, i circoli co-organizzatori, gli allenatori e tutto lo staff.