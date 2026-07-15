Nuoto Artistico | Quattro giorni tricolori alla "Zanelli": la Rari Nantes Savona presenta la squadra Juniores

Dal 16 al 19 luglio la piscina "Zanelli" di Savona ospiterà il Campionato Italiano Estivo Juniores di Nuoto Artistico, appuntamento che vedrà impegnata anche la formazione del Banco BPM Rari Nantes Savona in tutte le principali specialità della manifestazione.

Nel solo femminile gareggeranno Ginevra Marchetti e Giulia Ottonello, mentre nel solo maschile saranno in vasca Gabriele Minak e Alessandro Lucci.

Per la prova del duo femminile la Rari schiererà le coppie Flaminia Vernice - Sarah Maria Rizea e Giulia Ottonello - Alice Maddalena. Nei duo misti spazio a Gabriele Minak - Ginevra Marchetti e Sofia Lucci - Alessandro Lucci.

La squadra che prenderà parte alle gare di Squadra e Acrobatic Routine sarà composta da Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Giulia Ottonello, Alice Maddalena, Sofia Lucci, Melissa Polidoro Baglione, Alessandro Lucci, Carlotta Cossu, Costanza Giannelli, Giorgia Pirola, Ilaria Prinetto, Alice Tissone, Isabel Iaccarino e Alessia Mustaccioli.

La delegazione savonese sarà seguita dalle allenatrici Simona Ricotta e Federica Sala, con il preparatore atletico Massimo Di Napoli e il preparatore acrobatico Volodymyr Utkin.

Il programma della manifestazione si aprirà giovedì 16 luglio con le eliminatorie dei solo maschile e femminile (8:45-13:45) e dei duo misti e duo femminili (16:00-21:20). Venerdì 17 luglio sono in calendario le eliminatorie delle squadre (10:00-12:30) e dell'Acrobatic Routine (15:40-17:40), seguite dalla finale della specialità (18:45-20:15). Sabato 18 luglio spazio agli obbligatori (9:20-14:15) e alle finali di duo femminile e duo misto (18:00-20:00). La rassegna si concluderà domenica 19 luglio con la finale della Squadra (9:15-10:40) e le finali dei solo femminile e maschile (12:00-13:30).