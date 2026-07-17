Centri Coni | Al via le adesioni dedicate alle Asd e Ssd per la stagione 2026/2027

Il CONI ha aperto le candidature per l'edizione 2026/2027 del progetto "Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport", iniziativa dedicata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano con bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Le ASD e SSD in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma online del progetto. Le candidature sono aperte da oggi, 16 luglio, e resteranno disponibili fino alle 23:59 del 10 settembre 2026.

L'iniziativa punta a favorire la crescita sportiva dei più giovani attraverso un percorso multidisciplinare che si sviluppa durante tutto l'anno, affiancando l'attività dei Centri CONI nel periodo invernale a quella degli Educamp durante l'estate.

Tra gli obiettivi figurano l'ampliamento della pratica sportiva giovanile, il miglioramento delle capacità motorie e l'orientamento dei ragazzi verso la disciplina più adatta alle proprie caratteristiche. Il progetto coinvolge le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le società affiliate, offrendo inoltre alle realtà aderenti un percorso di formazione gratuito destinato ai tecnici.