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Calcio | 17 luglio 2026, 14:45

Calciomercato | Vado, il primo colpo della stagione è Giorgio Lionetti

L'ex Bra è stato ufficializzato nel corso del primo pomeriggio

Calciomercato | Vado, il primo colpo della stagione è Giorgio Lionetti

Il Vado apre il mercato in entrata per la stagione 2026/2027 con il primo nuovo acquisto. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo di Giorgio Lionetti, centrocampista classe 1998 reduce dall'esperienza in Serie C con la maglia del Bra.

Nell'ultima stagione Lionetti ha collezionato 32 presenze e 5 reti.

Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, nel corso della sua carriera ha accumulato quasi 200 presenze tra Serie C e Serie D, vestendo le maglie di diverse formazioni tra cui Potenza, Virtus Verona, Juve Stabia, Rimini, Lucchese, Ponte San Pietro, RG Ticino, Castanese, Lavagnese, Ligorna e Bra.

Per Lionetti, che ritroverà al Chittolina mister Pastorino dopo la comune esperienza al Ligorna si tratta di un ritorno in Liguria dopo le esperienze maturate con la Lavagnese e i genovesi.


 

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