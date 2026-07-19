Golf paralimpico | La corona inglese su Cogoleto: Italia sul podio nella Nation’s Cup

Il Golf Club Genova – Sant’Anna di Cogoleto ha incoronato l’Inghilterra, protagonista di una storica doppietta nelle competizioni internazionali di golf paralimpico. La rappresentativa inglese ha infatti conquistato per la prima volta sia l’European Team Championship for golfers with disability sia la Nation’s Cup for golfers with disability, dopo i due secondi posti ottenuti nell’edizione 2024.

Nel campionato europeo l’Inghilterra ha preceduto l’Olanda e la Francia, mentre nella Nation’s Cup il successo è arrivato davanti all’Irlanda, battuta soltanto grazie al miglior punteggio nell’ultimo giro.

Buon risultato per l’Italia, che ha chiuso sul podio nella Nation’s Cup con il Team Italy 1, classificatosi al terzo posto, mentre il Team Italy 2 ha terminato la gara in quarta posizione. Nell’European Team Championship, invece, la formazione azzurra ha concluso al quarto posto alle spalle della Francia.

La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana Golf insieme al Golf Club Genova – Sant’Anna, all’EGA (European Golf Association) e all’EDGA (European Disabled Golf Association), con la partecipazione di otto squadre nel torneo europeo e sei nazionali nella Nation’s Cup. Alla giornata conclusiva ha preso parte anche Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria.

Nel torneo a squadre europeo l’Inghilterra ha chiuso con 447 colpi (+21), davanti all’Olanda a quota 451 e alla Francia con 461. Il Team Italia, composto da Valentino Dall’Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa con Stefano Bertola nel ruolo di Team Advisor, ha terminato la prova con 479 colpi, conquistando il quarto posto.

Nella Nation’s Cup l’Inghilterra ha totalizzato 232 punti, gli stessi dell’Irlanda ma con il vantaggio decisivo nello score dell’ultimo round. Il Team Italy 1, campione uscente, ha chiuso terzo con 230 punti dopo essere stato in testa al termine del primo giro, mentre il Team Italy 2 ha completato la classifica ai piedi del podio con 202 punti.

La competizione si è conclusa con la cerimonia di premiazione alla presenza, tra gli altri, del presidente della Federazione Italiana Golf Cristiano Cerchiai, del presidente del Golf Club Genova – Sant’Anna Roberto Damonte, del sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone, del presidente EGA Joaquìn Castillo e del vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Liguria Claudio Puppo.