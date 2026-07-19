Calcio | Bra. E' arrivata l'ufficialità, Boschetto è il nuovo tecnico giallorosso

Dopo la retrocessione in Serie C, il Bra apre un nuovo capitolo affidando la guida tecnica della prima squadra a Riccardo Boschetto. La società giallorossa ha deciso di ripartire da un allenatore che negli ultimi anni ha saputo costruirsi una solida reputazione nei campionati dilettantistici.
Per Boschetto si chiude così un'esperienza particolarmente significativa in Liguria. Nelle ultime stagioni il tecnico ha infatti lasciato il segno prima alla Cairese, conducendo i valbormidesi alla promozione in Serie D, e successivamente al Celle Varazze, centrando una salvezza quasi miracolosa con 19 punti raccolti in 21 partite.
Boschetto sarà il primo tecnico del nuovo corso societario dei piemontesi, inaugurato con l'arrivo della presidente Eva Valenza.