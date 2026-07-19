Calcio | Celle Varazze. Domani scatta la preparazione, il mercato porta Matias Di Battista

L’attesa è terminata: il Celle Varazze F.B.C. è pronto a dare ufficialmente il via alla stagione 2026/2027. Domani l'intero organico biancoblù si ritroverà agli ordini di mister Corradi per il primo allenamento della nuova annata, inaugurando il percorso di preparazione in vista del secondo campionato di Serie D.

Nel frattempo la società continua a muoversi sul mercato e ha ufficializzato un nuovo innesto per il centrocampo: ha infatti firmato Matias Di Battista, classe 2000, proveniente dalla Luese Cristo Alessandria.

Centrocampista dinamico e dotato di buone qualità tecniche, Di Battista è cresciuto nei settori giovanili di Monterosi e Salernitana, ha poi maturato diverse esperienze tra Serie D ed Eccellenza, vestendo le maglie di Castrovillari, Unipomezia, Casale, Luese Cristo Alessandria e Legnano nell’ultima stagione.

"Benvenuto Matias, in bocca al lupo per questa nuova avventura con il Celle Varazze!" è il messaggio della società al nuovo acquisto biancoblù.