Andora Porto Sotto le Stella presenta "Fratelli di vela": Gabriele Bruni e Gianfranco Sibello protagonisti insieme a Francesco e Pietro

Una storia di mare, amicizia e grandi imprese raccontata da chi l'ha vissuta in prima persona. Sabato 1 agosto alle ore 21.00, lo scenografico palco allestito sulla banchina centrale del Porto di Andora, ospita un nuovo appuntamento della rassegna Porto Sotto le Stelle, Storie di artisti e naviganti, organizzata dall'AMA in collaborazione con il Comune di Andora.

Una serata speciale, dal titolo Fratelli di vela, dedicata a due delle famiglie più straordinarie della vela italiana: i Bruni di Palermo e i Sibello di Alassio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Ospiti sul palco della banchina saranno Gabriele Bruni, l'allenatore che ha guidato Ruggero Tita e Caterina Banti ai due ori olimpici nel Nacra 17 a Tokyo 2020 e a Parigi 2024, e Gianfranco Sibello, tre volte olimpico nel 49er e oggi tecnico Fiamme Gialle e tecnico Federale della nazionale femminile 49er FX.

La serata sarà arricchita dai contributi dei rispettivi fratelli: Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa nelle campagne di America's Cup del 2021 e del 2024, e Pietro Sibello, randista e tattico di Luna Rossa nella vittoriosa Prada Cup del 2021 e in seguito coach di Alinghi Red Bull Racing.

Due coppie di fratelli, due storie parallele cresciute sulla stessa barca, l'acrobatico 49er. I Bruni gareggiarono insieme alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, i Sibello ad Atene nel 2004 e a Pechino nel 2008, dove sfiorarono il podio con un quarto posto a pari punti con l'equipaggio di bronzo. Strade che si sono poi intrecciate ai vertici della vela mondiale, fino all'America's Cup di Auckland del 2021, quando Francesco Bruni e Pietro Sibello condivisero il pozzetto di Luna Rossa nella conquista della Prada Cup.

A intervistarli sarà il giornalista Fabio Colivicchi, voce narrante delle più importanti competizioni veliche nazionali e internazionali su Saily.it, collaboratore di importanti quotidiani italiani e di Linea Blu.

Momento speciale della serata sarà l'intervento di Giovanni Gallego, atleta del Circolo Nautico Andora e fresco vincitore del Campionato Italiano Master della classe ILCA nella categoria Apprentice, conquistato a fine maggio all'Isola d'Elba con una storica doppietta andorese completata dal secondo posto del compagno di circolo Nicolò Elena. Una testimonianza che racconta l'altra anima del Porto di Andora: non solo palcoscenico che accoglie i grandi campioni, ma base di equipaggi che regatano e vincono ai massimi livelli nazionali e internazionali, con una squadra agonistica che è punto di riferimento per tutta la Liguria.

“Dopo aver ospitato una leggenda mondiale come Paul Cayard, con Fratelli di vela la rassegna torna a raccontare la vela partendo dalle sue radici più profonde: la famiglia, l'amicizia, il legame con il proprio mare. I Sibello sono cresciuti a poche miglia da qui, ad Alassio, e i Bruni hanno portato la Sicilia sul tetto del mondo – ha dichiarato il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola - Due storie che dimostrano come dai circoli velici del territorio possano nascere campioni olimpici e protagonisti dell'America's Cup. Per questo siamo particolarmente orgogliosi dell'intervento di Giovanni Gallego: il Porto di Andora non è soltanto il palcoscenico che accoglie i grandi della vela, ma anche un luogo dove la vela si pratica, cresce e costruisce il proprio futuro. Grazie al lavoro del Circolo Nautico Andora, i nostri atleti portano il nome della città sui campi di regata di tutta Italia." – conclude il Presidente De Nicola.

La serata rappresenta un nuovo appuntamento per una rassegna che negli anni ha ospitato, in collaborazione con la FIV, grandi protagonisti della vela internazionale come Mauro Pelaschier, gli olimpionici Caterina Banti e Ruggero Tita, il velista oceanico Giancarlo Pedote, il giornalista e cartoonist Davide Besana e, lo scorso 26 giugno, Paul Cayard.

L’edizione2026, viene coorganizzata con il Comune di Andora e realizzata anche grazie al sostegno di numerosi sponsor che hanno sposato lo spirito della rassegna: OPS Group, Coop Liguria, Rivierauto, ST&A ecologia e ambiente, Linfa, Conad Andora, Macelleria Enzo di Villanova d’Albenga.

Porto Sotto le Stelle 2026, Fratelli di vela. Sabato 1 agosto 2026, ore 21.00, Porto di Andora. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.