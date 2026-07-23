Bocce | Riflettori tricolori sulla Liguria: la Bolzanetese ospita il Campionato Italiano a terne, in gara anche i club savonesi

Dopo la tappa di Sarzana, le grandi bocce fanno tappa in Val Polcevera: sabato 25 e domenica 26 luglio la Bolzanetese "Renzo Toccalino" ospita il Campionato Italiano a terne, categoria B. Per la società presieduta da Ermanno Maja è un ritorno alla ribalta dopo gli individuali del 2023. Direzione arbitrale affidata a Fausto Ruggeri, con Vucas, Olcese, Satta, Romano e Lanteri.

Al via 63 formazioni, impegnate sui campi di Bolzanetese, Busalla e Pinan di Sarissola. Le 18 terne liguri in gara:

Cellese (3): Damonte-Malerba-Massone, Apicella-Piccardo-Traverso, Castagnola-Murialdo-Traverso

(3): Damonte-Malerba-Massone, Apicella-Piccardo-Traverso, Castagnola-Murialdo-Traverso Rivana (3): Ferrero-Gadaleta-Gadaleta, Cuneo-Gnecco-Malatto, Mazza-Borghini-Alluigi

(3): Ferrero-Gadaleta-Gadaleta, Cuneo-Gnecco-Malatto, Mazza-Borghini-Alluigi Rapallese (3): Giacomazzi-Prato-Cadenasso, Salerno-Basso-Ferroggiaro, Cefeo-Gritta-Arbasetti

(3): Giacomazzi-Prato-Cadenasso, Salerno-Basso-Ferroggiaro, Cefeo-Gritta-Arbasetti AB Savonese (2): Bressy-Bianchi-Gugliotta, Spruglioli-Benetto-Gottardo

(2): Bressy-Bianchi-Gugliotta, Spruglioli-Benetto-Gottardo Boccia Savona (2): Arnò-Bellitti-Rozza, Terragno-Ballario-Del Bello

(2): Arnò-Bellitti-Rozza, Terragno-Ballario-Del Bello Calvarese (2): Canepa-Torre-Nassano, Ginocchio-Musante-Panesi

(2): Canepa-Torre-Nassano, Ginocchio-Musante-Panesi Bolzanetese (1): Rebora-Rebora-Rebora

(1): Rebora-Rebora-Rebora Boccia Carcare (1): Martina-Bracco-Blangero

(1): Martina-Bracco-Blangero Cairese (1): Bressan-Ferraro-Lenzi

Giunta alla 33esima edizione, la manifestazione nacque nel 1980 in sostituzione della formula "a quadrette", con una parentesi di ritorno alla quadretta nel 2016-2017 e uno stop nel biennio 2020-2021. Detentrice del titolo è la terna del Veloce Club (Barone-Ortolano-Bert), che in finale superò la Rivana di Arbasetti-Castagnola-Cuneo. Nell'albo d'oro le squadre liguri contano quattro titoli: due dell'Armese (1992 e 2000) e due del Val Merula (1996 e 1998).