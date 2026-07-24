Danza Sportiva | A settembre un tour nelle scuole per il Comitato Regionale, protagoniste anche le società savonesi

Il Comitato Regionale FIDESM ha diffuso la mappa aggiornata delle 35 associazioni affiliate in Liguria, suddivise tra Genova Ponente-Savona-Imperia, Tigullio-Genova Levante e La Spezia. Un quadro che conferma quanto la danza sportiva sia ormai un movimento diffuso e strutturato in tutta la regione.

A questa fotografia si affianca ora un'iniziativa concreta: dal 14 al 24 settembre il Comitato visiterà le scuole affiliate che aderiranno, realizzando per ciascuna una presentazione, un'intervista al responsabile e uno sguardo alle attività degli allievi. I contenuti saranno pubblicati sui canali social del Comitato, con l'obiettivo di dare visibilità al lavoro quotidiano delle associazioni sul territorio.

Il tour rappresenta un'occasione importante per il savonese, area che nella mappa conta una presenza associativa particolarmente significativa:

Albisola Superiore: ASD Nova Dance Studio, Rhythm and Bounce

Quiliano: Time for Dance

Savona: ASD Semplicemente Danza, Latin Studio

Finale Ligure: ASD Scuola Ballo Anna Chiola

Loano: Attimo Danza



Realtà che, tra settembre e i mesi successivi, potrebbero diventare tra le prime protagoniste del racconto social promosso dal Comitato Regionale, dando volto e voce al lavoro quotidiano della danza sportiva savonese.