I Zona | Ancora aperto il bando per la "Borsa di Studio Clelia Cambiaso" dedicata ai giovani velisti

Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela ha ufficialmente aperto il bando per l'edizione 2026 della Borsa di Studio "Clelia Cambiaso", il riconoscimento economico destinato ogni anno a due giovani atleti che si siano distinti sia sul piano sportivo che scolastico. Il bando, datato 10 marzo 2026, mette in palio un contributo di 1.000 euro per una giovane atleta e uno per un giovane atleta, tesserati da almeno tre anni presso un Circolo Velico appartenente alla I Zona FIV.

Il premio è intitolato a Clelia Cambiaso, tra le prime maestre a introdurre a Genova, nella prima metà del Novecento, il Metodo Montessori, basato sull'indipendenza, sulla libertà di scelta educativa e sul rispetto dello sviluppo naturale del bambino. Valori che, come sottolinea il documento, trovano piena corrispondenza nello sport della vela, da sempre veicolo di autonomia, rispetto e correttezza per i giovani atleti.



Chi può partecipare

Possono candidarsi gli studenti-atleti che, al momento della domanda, intendano iscriversi all'università o a un percorso ITS dopo il diploma, non siano atleti professionisti né appartengano a gruppi sportivi militari, e risultino inseriti nella Ranking Nazionale di una delle classi giovanili. La borsa è cumulabile con altri contributi o benefici analoghi eventualmente già percepiti.



Come e quando presentare la domanda

Le domande vanno inviate per posta o e-mail (I-ZONA@federvela.it) al Comitato I Zona FIV, in Viale Padre Santo 1 a Genova, entro il termine ultimo del 10 agosto 2026. Nella valutazione peseranno il punteggio in Ranking Nazionale dell'anno precedente e la posizione al 31 luglio 2026, insieme al voto conseguito all'esame di maturità dell'anno scolastico appena concluso.

La cerimonia di premiazione sarà comunicata separatamente, con data e sede ancora da definire.



Il Premio Clelia Cambiaso per la Vela

Accanto alla borsa di studio, il bando prevede anche il "Premio Clelia Cambiaso per la Vela", un riconoscimento destinato a chi si sia distinto nell'insegnamento e nell'organizzazione sportiva della disciplina, assegnato d'intesa con il Comitato I Zona FIV.

Entrambi i riconoscimenti sono affidati a una Commissione giudicante il cui giudizio è insindacabile, presieduta da Antonio Viretti — donatore delle borse di studio — affiancato per l'edizione 2026 da Luisa Franza e Fulvio Parodi. L'Ente aggiudicante è il Comitato I Zona FIV, a cui Viretti verserà l'importo complessivo dei due premi.



I vincitori dell'edizione 2025

Lo scorso anno la borsa di studio era stata assegnata a Martina Gallo, dello Yacht Club Sanremo, e a Dario Burlando, dello Yacht Club Italiano.