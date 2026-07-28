Beach Sprint | LNI Savona protagonista: tre argenti ai Campionati Italiani

Tre medaglie d'argento e una serie di piazzamenti di rilievo: è questo il bilancio della spedizione della Lega Navale Italiana di Savona ai Campionati Italiani di Beach Sprint, andati in scena a Barletta dal 17 al 19 luglio.

La formazione savonese, composta dai giovani Paola Maria Carlotta Malinconico, Giulio Boatini e Mattia Badano, con Barbara Badino e Federica Perata nel doppio ruolo di atlete e accompagnatrici (Perata anche in veste di allenatrice), ha ottenuto risultati di assoluto prestigio, conquistando il titolo di vicecampione d'Italia Under 19 e salendo complessivamente tre volte sul secondo gradino del podio.

Il miglior risultato è arrivato nel doppio misto Under 19, dove Malinconico e Boatini hanno confermato il loro rapido percorso di crescita. Pur essendo soltanto alla quarta esperienza nel Beach Rowing, i due portacolori savonesi hanno superato una concorrenza composta da 24 equipaggi, guadagnandosi l'accesso alle semifinali e, successivamente, alla finale tricolore. Nell'ultimo atto hanno ceduto soltanto alla coppia formata da Federico Andrei Munteanu e Giorgia Cassina del Palermo Sport Club, assicurandosi comunque una preziosa medaglia d'argento.

A impreziosire il bottino ci ha pensato Barbara Badino, seconda classificata nel singolo Master 43/54 e nuovamente d'argento nel doppio Under 43 insieme a Federica Perata, confermando l'ottimo livello espresso dall'equipaggio savonese.

Buoni riscontri anche dalle prove individuali. Paola Malinconico ha chiuso all'ottavo posto su 18 partecipanti, Giulio Boatini ha terminato in 17ª posizione in un tabellone che contava 36 atleti, mentre Mattia Badano ha concluso la propria prova al 24° posto, offrendo una prestazione incoraggiante in un contesto altamente competitivo.