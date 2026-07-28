Vela | Oltre 30 ragazzi protagonisti a Spotorno per il Meeting Provinciale della I Zona FIV

Sport, divertimento e tanta voglia di stare insieme hanno caratterizzato il terzo Meeting Provinciale delle Scuole di Vela della I Zona FIV, andato in scena sabato 25 luglio negli spazi della Lega Navale Italiana di Spotorno. Una giornata pensata per offrire ai più giovani un'occasione di confronto in mare, ma anche per rafforzare i legami tra i circoli velici del territorio.

Sono stati 32 i bambini che hanno preso parte all'iniziativa, vivendo un'esperienza all'insegna della navigazione, del gioco e della condivisione. Le favorevoli condizioni meteo, con sole e vento ideali, hanno permesso lo svolgimento dell'intero programma in un clima di entusiasmo e partecipazione.

A rappresentare i rispettivi sodalizi sono stati gli allievi del Circolo Velico Cogoleto, del Varazze Club Nautico, della Lega Navale Italiana di Noli, del Circolo Nautico Vadese e della sezione ospitante della LNI Spotorno, protagonisti di una giornata che ha messo al centro la crescita dei giovani velisti.

I Meeting Provinciali continuano così a rappresentare uno degli strumenti più importanti per la promozione della vela giovanile, offrendo ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi con coetanei di altri circoli, maturare nuove esperienze e consolidare i valori di collaborazione, rispetto e cultura del mare.

La stagione proseguirà con l'ultimo appuntamento del calendario della I Zona FIV, in programma l'8 agosto a Santa Margherita Ligure, dove è attesa un'ampia partecipazione delle Scuole di Vela del territorio.