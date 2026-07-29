Le Vele d’Epoca di Imperia festeggiano 40 anni: tra i protagonisti lo storico "Aria" e il campione Mauro Pelaschier

Traguardo storico per "Le Vele d’Epoca di Imperia": dal 2 al 5 settembre 2026 la più longeva manifestazione italiana dedicata alle imbarcazioni d'epoca e classiche festeggerà il suo 40° anno dal primo raduno e la 27ª edizione. La kermesse, preceduta dal 28 agosto al 1° settembre dal Campionato del Mondo della Classe 12 Metri Stazza Internazionale nell'ambito della Imperia Sailing Week, richiamerà nel Ponente ligure la grande vela d'autore.

Tra le regine più attese del raduno spicca Aria, lo storico 8 Metri Stazza Internazionale del 1935 (lungo 14,30 metri) dell’armatrice bolognese Serena Galvani. Costruita dai Cantieri Costaguta di Genova Voltri, la barca si presenta forte del recente conferimento del prestigioso Guidone Heritage da parte dello Yacht Club Italiano e dell'accoglienza tra i soci ordinari dello Yacht Club Imperia presieduto da Biagio Parlatore. A bordo di Aria, per bissare le vittorie dell'edizione 2025 (Coppa Imperia e primo posto in tempo compensato CIM), ci sarà un equipaggio guidato dal timoniere olimpionico Pietro D’Alì.

La partecipazione di quest'anno porta con sé anche un'intensa coincidenza numerologica per l'armatrice: la somma dei 40 anni del raduno, delle 27 edizioni e dei numeri del numero velico di Aria (8.I-17, legati alle date di nascita e scomparsa del padre) restituisce una serie di numeri-simbolo che si chiudono idealmente con il ricordo del genitore scomparso nel 1992.

Padrino d’eccezione dell'edizione 2026 sarà Mauro Pelaschier, leggenda della vela italiana, storico timoniere di Azzurra nel 1983 e Commendatore della Repubblica. Pelaschier, da sempre legato al mondo dello scafo d'epoca e già timoniere di punta della stessa Aria nei successi internazionali ottenuti in Francia e all'America’s Cup Jubilee di Cowes nel 2001, tornerà a Imperia per festeggiare a fianco dell'amica Serena Galvani i 25 anni dal trionfo inglese.