Calcio | Prima Categoria. I quattro gironi della stagione 2026/2027, savonesi divise nei gruppi A e B

Il Comitato Regionale Ligure dopo la Promozione, ha confermato anche i quattro gironi del prossimo campionato di Prima Categoria

Mancheranno Albingaunia Sport Albenga, Borgo Incrociati, Campese F.B.C. e Lerici F.C., che approdano in Promozione dopo il ripescaggio.

Per completare l'organico della Prima Categoria si è quindi reso necessario attingere alla classifica dei playoff di Seconda valida — In merito, va segnalato che tra le società aventi diritto la Recreativo non ha ottemperato alle disposizioni previste per concorrere al ripescaggio, mentre la Recco 2019 ha comunicato la rinuncia alla possibilità di reintegro.

Alla luce di questi elementi, il Consiglio Direttivo ha determinato l'ammissione al Campionato di Prima Categoria delle seguenti tre società:

Sassello

Vallecrosia Academy

Colli 2024



Completato l'organico, ecco la composizione dei quattro raggruppamenti.

Girone A

Altarese 1929, Andora 1966, Argentina Arma, Camporosso, Cengio, Cisano, Dego Calcio, Golfo Dianese 1923, Nolese R.G. 1946 2006, Oneglia Calcio, Ospedaletti Calcio, Quiliano&Valleggia, Speranza 1912 F.C., Vallecrosia Academy, Veloce 1910, Villanovese.



Girone B

Bolzanetese Virtus, Cella 1956, G.S. Granarolo, Multedo 1930, Mura Angeli, Old Boys Rensen, Pegliese, Priamar 1942 Liguria ASD, Rabona Via Dell'Acciaio, Rossiglionese, San Giovanni Battista, Sassello, Savignone, Serra Riccò 1971, Valsecca Sport & Fun, Voltri 87.



Girone C

Bargagli San Siro, Caperanese 2015, Castelletto, Cogornese, Dinamo Santiago, Marina Giulia, Panchina, Polis. Pieve Ligure, Pregio Calcio, Priaruggia Vecchio Castagna, PSM Rapallo, San Lorenzo della Costa, Santa Maria del Taro, Sori, Superba Calcio 2017, Torriglia 1977.



Girone D

Arcola Garibaldina, Bru.Borg.Lux, Cadimare Calcio, Calcio Popolare Spezia, Ceparana Calcio, Colli 2024, Iron Fox Amegliese, Marolacquasanta, Ricco Le Rondini, Riomaior 1965, San Lazzaro Lunense, Santerenzina, Segesta Sestri Levante, Sporting C. Aurora 1975, Tarros Sarzanese SRL.