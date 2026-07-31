Calcio | Vado corsaro nella prima amichevole stagionale, Lischetti regala il successo contro la Juventus Under 23

Debutto positivo per il Vado nel test primo estivo contro la Juventus Under 23, battuta 1-0 all'Allianz Training Center di Vinovo. A decidere l'incontro è stato l'inserimento vincente di Lorenzo Lischetti, entrato dalla panchina e capace di sbloccare il risultato a pochi minuti dall'inizio della ripresa.

Ad aprire meglio la gara sono i liguri, schierati da mister Pastorino come da attese con il 3-4-2-1 e subito intenzionati a dettare i ritmi. Con il passare dei minuti, però, è la squadra di casa a prendere in mano il pallino del gioco, senza però trovare sbocchi negli ultimi sedici metri.

Le occasioni concrete restano rare per gran parte del primo tempo. Il Vado sfiora il vantaggio con un cross invitante di Saiani, sul quale Lionetti non arriva per questione di centimetri. Sul fronte opposto si segnala, al 44', un'iniziativa di Macca, bravo a innescare Amaradio: il tiro dell'attaccante, tuttavia, è troppo debole. Il punteggio resta così fermo sullo 0-0 fino al riposo.

Numerose le sostituzioni operate da entrambe le panchine a inizio ripresa, e a partire meglio è proprio la Next Gen: dopo appena due minuti un'azione corale porta al tiro Konate, ma trova pronto il portiere ospite, bravo a deviare in angolo. Poco dopo lo stesso attaccante ha una seconda chance da distanza ravvicinata, senza però centrare lo specchio.

È proprio nel momento migliore dei padroni di casa che arriva il colpo del Vado: al 52' Lischetti, appena entrato, riceve un pallone in profondità e, sfruttando un buon tempismo sul filo del fuorigioco, supera il portiere con un destro preciso sotto la traversa.

Sfiora il raddoppio, poco dopo, il capitano Vita, il cui tiro dal limite si stampa sul legno. Risponde con la stessa sfortuna la Juventus, che al 67' colpisce anch'essa una traversa con Tiozzo, autore di un destro a giro nato da una bella giocata di Merola.

Nel finale i piemontesi provano con insistenza a riequilibrare il match. Ci prova prima Leone con una conclusione dal limite, poi respinta; si accende quindi Merola, autore di due iniziative pericolose: prima serve Elimoghale, che non riesce a concludere, poi controlla un lungo lancio e lo rilancia ancora una volta senza fortuna. Nel recupero, un colpo di testa ravvicinato di Malanca per poco non vale il raddoppio ligure, ma trova sulla propria strada un riflesso decisivo del portiere bianconero.

JUVENTUS UNDER 23 - VADO 0-1

Marcatore: 52' Lischetti



Juventus Next Gen (3-5-2): Fuscaldo; Montero, Brugarello Pagnucco; Savio, Amaradio, Mazur, Macca, Bamballi; Konatè Guerra. A disp: Cat Berro, Huli, Rizzo, Owusu, Verde, Elimoghale, Merola, Vallana, Leone, Tiozzo, Reynaud, Grelaud. All: Brambilla.

Vado (3-4-2-1): Sala; Lazzarini, Saltarelli, Gulinelli; Dellepiane, Di Munno, De Rinaldis, Saiani; Lionetti, Simonetta; Vita. A disp: Bellocci, Calvani, Tampieri, Costantino, Tiana, Rosa, Bussaglia, Lischetti, Agostino. All: Pastorino.