Vela | Arrivano i Dinghy a Loano, a inizio settembre sarà battaglia per il titolo tricolore

Dal 2 al 5 settembre Loano sarà la capitale della vela con il ritorno del Campionato Italiano Dinghy 12’, giunto alla sua 91ª edizione.
La manifestazione sarà ospitata dal Circolo Nautico Loano, storico sodalizio fondato nel 1952, che accoglierà i protagonisti della competizione organizzata dalla FIV e dall'Associazione Italiana Classe Dinghy 12’.
Per quattro giorni il mare del ponente ligure sarà il teatro delle sfide riservate a una delle derive più iconiche della vela italiana. I migliori specialisti della classe si contenderanno il titolo nazionale in una serie di prove che metteranno in risalto strategia, tecnica e capacità di interpretare le condizioni del vento, offrendo agli appassionati uno spettacolo di alto livello nelle acque del golfo di Loano.