Le Vele Alassio apre un agosto da protagonista con le stelle della musica internazionale!

L’estate entra nel vivo e Le Vele Alassio è pronta a regalare una prima settimana di agosto semplicemente straordinaria. Dal 4 al 10 agosto, il celebre club della Riviera ospiterà ogni sera eventi esclusivi con artisti di fama internazionale, inaugurando una programmazione che proseguirà senza sosta fino al 24 agosto e confermando Le Vele come uno dei principali punti di riferimento del divertimento estivo in Italia.
Martedì 4 agosto — ore 23:00 — ALL STARS con Gordo
Ad aprire le danze sarà martedì 4 agosto, dalle ore 23:00, con il format “All Stars”, che vedrà protagonista Gordo, uno degli artisti più influenti della scena House e Techno mondiale. Il DJ e produttore, nato in Guatemala e cresciuto negli Stati Uniti, è conosciuto per il suo sound coinvolgente, capace di fondere House, Techno e ritmi latini. Dopo aver conquistato i principali festival internazionali e collaborato con superstar come Drake, Gordo continua a essere uno dei nomi più richiesti del panorama elettronico mondiale. Il suo ultimo successo, “Loco Loco”, è tra le hit che stanno facendo ballare club e festival di tutto il mondo, affermandosi come una delle colonne sonore dell’estate 2026. La sua presenza ad Alassio promette una serata di altissimo livello e un inizio di agosto davvero spettacolare.
Promozioni dell'evento:
- Ticket d’ingresso: € 20,00. Acquistabile online in anticipo, valido
per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00. Acquistabile online in
anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Mercoledì 5 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND con Deborah De Luca
Mercoledì 5 agosto, sempre dalle ore 23:00, tornerà il celebre party Change Your Mind, con una protagonista ormai di casa: Deborah De Luca, che sceglie Le Vele per il dodicesimo anno consecutivo. Regina indiscussa della scena Techno internazionale, l'artista napoletana continua a collezionare successi nei più importanti club e festival del mondo, richiamando ogni estate migliaia di appassionati. Un appuntamento ormai iconico, destinato ancora una volta a regalare una notte di grande musica ed emozioni.
Promozioni dell'evento:
- Ticket d’ingresso: € 25,00. Acquistabile online in anticipo, valido
per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00. Acquistabile online in
anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Giovedì 6 agosto — ore 23:00 — MAMACITA
Giovedì 6 agosto sarà invece la volta di Mamacita, il party Latin Urban più famoso d’Italia. Dalle ore 23:00, una notte all’insegna delle migliori sonorità Reggaeton, Hip Hop, Trap, Urban e latin vibes, con un’atmosfera coinvolgente che da anni fa ballare il pubblico delle grandi occasioni e rende ogni appuntamento un evento imperdibile.
Promozioni dell'evento:
- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Venerdì 7 agosto — ore 23:00 — FEELINGS con MoBlack
Il weekend entrerà nel vivo venerdì 7 agosto con Feelings, il party dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance. Special guest della serata sarà MoBlack, considerato uno dei pionieri dell’Afro House a livello internazionale e fondatore dell’omonima etichetta discografica che ha contribuito alla diffusione di questo genere in tutto il mondo. In consolle saliranno anche Baptiste Caffrey, graditissimo ritorno a Le Vele, e il resident DJ Francis Key, per una notte all’insegna del ritmo, dell’eleganza e delle contaminazioni musicali.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Sabato 8 agosto — ore 23:00 — STYLHERTZ con SECRET GUEST
Sabato 8 agosto, dalle ore 23:00, sarà il momento di Stylhertz – “Where Music Meets Style”, l’evento che unisce musica, eleganza e intrattenimento. Dopo il grande successo della scorsa estate, quando il misterioso Secret Guest venne svelato soltanto poche ore prima dell’inizio della serata, l’organizzazione ha deciso di riproporre la stessa formula. Il nome dell’ospite sarà annunciato solo nel pomeriggio di sabato, mantenendo alta la suspense e promettendo, ancora una volta, una grande sorpresa. In consolle ci sarà Judici, mentre per gli uomini è gradita la camicia, per contribuire all’atmosfera elegante e raffinata che contraddistingue il format.
Promozioni dell'evento:
- Ticket d’ingresso: € 25,00. Acquistabile online in anticipo, valido
per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00. Acquistabile online in
anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Domenica 9 agosto — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con GENNARO
La giornata di domenica 9 agosto inizierà già dal pomeriggio. Dalle ore 16:00 andrà in scena il Daytime di Change Your Mind, con GENNARO, Proudly People e Ale Trn b2b Madjo, pronti ad accompagnare il pubblico fino al tramonto con una selezione musicale ricercata e un’atmosfera
unica, affacciata sul mare.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket
(3rd Release): € 25,00 / Ticket (4th Release) - € 30,00. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Domenica 9 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Tantra
Ibiza Showcase
Dopo il successo del Daytime, la festa proseguirà senza interruzioni con il Nighttime di Change Your Mind, in programma sempre nella serata di domenica. Andrà in scena il Tantra Ibiza Showcase, con Freenzy, Sarahrey e Aday Chinea protagonisti in consolle. Inoltre, tutti coloro che parteciperanno al Daytime potranno accedere gratuitamente anche all’evento serale, vivendo così un’esperienza completa firmata Change Your Mind.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d’ingresso: € 10,00. Acquistabile online in anticipo, valido
per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Lunedì 10 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND con Joseph Capriati
Gran finale lunedì 10 agosto, dalle ore 23.00, con un nuovo appuntamento di Change Your Mind, che vedrà protagonista uno dei DJ italiani più amati al mondo: Joseph Capriati. Da anni protagonista dei più importanti festival e club internazionali, Capriati rappresenta una vera garanzia per gli appassionati di musica elettronica. Ad affiancarlo in consolle ci saranno anche Traumer, raffinato interprete della scena Minimal House europea, e Skizzo, per una notte destinata a chiudere in grande stile una settimana semplicemente indimenticabile.
Promozioni dell'evento:
- Ticket d’ingresso: € 30,00. Acquistabile online in anticipo, valido
per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 35,00. Acquistabile online in
anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
Con una programmazione che proseguirà ogni giorno fino al 24 agosto, Le Vele Alassio si conferma ancora una volta uno dei principali punti di
riferimento dell’estate ligure, capace di portare sulla Riviera alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale internazionale e di offrire esperienze sempre nuove a un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero.
Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio All Stars presents Gordo - Tuesday, 4th August 2026
The Brightest Stars. The Hottest Nights.
Tuesday, 4th August 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
All Stars
presents
GORDO
LINE UP
GORDO
TWENTY SIX
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-all-stars-presents-gordo-tuesday-4th-august-2026/238416/channel/le-vele
Change Your Mind pres. Deborah De Luca at Le Vele Alassio - Wednesday,
5th August 2026
Join us and step into a new dimension!
Wednesday, 5th August 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
CHANGE YOUR MIND
presents
DEBORAH DE LUCA
at
LE VELE ALASSIO
LINE UP
DEBORAH DE LUCA
VALENTINØ
DETAILS
- Dress Code: Space / Dark & Silver
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Space / Dark & Silver
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-deborah-de-luca-at-le-vele-alassio-wednesday-5th-august-2026/238525/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 6th August 2026
Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!
Thursday, 6th August 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
Summer Tour 2026
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
Val S
Tami
Rayden
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-6th-august-2026/240173/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 7th August 2026
Come to Feel the Rhythm!
Friday, 7th August 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
FEELINGS
LINE UP
MoBlack
Baptiste Caffrey
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-7th-august-2026/240224/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Stylhertz w/ SECRET GUEST - Saturday, 8th
August 2026
Where music meets style!
Saturday, 8th August 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
STYLHERTZ
w/
SECRET GUEST
LINE UP
Secret Guest:
*************
Annuncio: sabato, ore 16:00.
DJ Set:
Judici
DETAILS
- Dress Code: Stylish
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Stylish
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-w-secret-guest-saturday-8th-august-2026/240275/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime - Sunday, 9th August 2026
Sunday, 9th August 2026
From 4pm to 11pm
LE VELE ALASSIO
presents
CHANGE YOUR MIND
Daytime
LINE UP
GENNARO
Proudly People
Ale Trn b2b Madjo
DETAILS
- Dress Code: Savage / Flowers
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Savage / Flowers
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-9th-august-2026/240403/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Change Your Mind Nighttime - Sunday, 9th August
2026
Sunday, 9th August 2026
From 11pm till late
LE VELE ALASSIO
presents
CHANGE YOUR MIND
Nighttime
TANTRA IBIZA SHOWCASE
LINE UP
Freenzy
Sarahrey
Aday Chinea
DETAILS
- Dress Code: Space / Dark & Silver
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Guests attending the Daytime event can stay inside the club free of
charge for the Nighttime event as well
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Space / Dark & Silver
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- I clienti che partecipano all'evento Daytime possono rimanere
gratuitamente all'interno del club anche per l'evento Nighttime
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-nighttime-sunday-9th-august-2026/240404/channel/le-vele
Change Your Mind pres. Joseph Capriati at Le Vele Alassio - Monday, 10th
August 2026
Join us and step into a new dimension!
Monday, 10th August 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
CHANGE YOUR MIND
presents
JOSEPH CAPRIATI
at
LE VELE ALASSIO
LINE UP
JOSEPH CAPRIATI
TRAUMER
SKIZZO
DETAILS
- Dress Code: Space / Dark & Silver
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Space / Dark & Silver
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-joseph-capriati-at-le-vele-alassio-monday-10th-august-2026/240507/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721
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Altri sport | 04 agosto 2026, 07:49
Le Vele Alassio apre un agosto da protagonista con le stelle della musica internazionale!
Di seguito il programma di questa settimana
L’estate entra nel vivo e Le Vele Alassio è pronta a regalare una prima settimana di agosto semplicemente straordinaria. Dal 4 al 10 agosto, il celebre club della Riviera ospiterà ogni sera eventi esclusivi con artisti di fama internazionale, inaugurando una programmazione che proseguirà senza sosta fino al 24 agosto e confermando Le Vele come uno dei principali punti di riferimento del divertimento estivo in Italia.