Mallare | Sport e solidarietà protagonisti alle Scuderie dell’Abbazia

Le Scuderie dell’Abbazia di Mallare hanno fatto da cornice alla prima edizione del concorso benefico organizzato a sostegno della Cooperativa Sociale Freyja, realtà impegnata nel sociale con progetti educativi e di accompagnamento all’autonomia per famiglie con minori.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Alain Bertani, Beatrice Fraschini, il Comitato Regionale FISE Liguria e i gestori della struttura Arletta Magnani e Angelo Giorgis, ha unito competizione sportiva e raccolta fondi in un fine settimana dedicato al mondo dell’equitazione.

Il programma ha coinvolto 140 cavalieri: venerdì spazio al dressage con 30 partecipanti, mentre sabato e domenica si sono svolte le gare di salto ostacoli del Progetto Sport e del B0*, con 115 binomi al via in entrambe le giornate.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni alla presenza della presidente FISE Liguria Amilda Traverso e del presidente di Freyja Velio Degola, che hanno celebrato i risultati sportivi ma soprattutto il valore solidale dell’evento.

Il successo dell’appuntamento ha spinto gli organizzatori a guardare già al futuro, con l’obiettivo di trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile capace di unire equitazione e impegno sociale.