Calcio | Pontelungo. Prima Squadra e Juniores sono tornati in campo, ha preso il via la stagione 2026/27

È iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027 dell'ASD Pontelungo 1949. Con il raduno di lunedì 3 agosto, Prima Squadra e Juniores hanno dato il via alla preparazione precampionato, inaugurando un nuovo percorso all'insegna dell'entusiasmo, della crescita e dell'ambizione.

Per la Prima Squadra è cominciato il lavoro di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della stagione, con le gare di Coppa Italia che anticiperanno l'esordio in campionato, in programma il prossimo 20 settembre.

Anche la formazione Juniores ha ripreso l'attività sul campo. Il gruppo sarà impegnato nelle prossime settimane in una serie di incontri amichevoli che accompagneranno la squadra verso l'inizio del campionato regionale di eccellenza, previsto per il 19 settembre.

Alla ripresa erano presenti la proprietà e i dirigenti della società, che hanno salutato atleti e staff tecnico ribadendo la volontà del club di proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Nel corso dell'incontro i rappresentanti della società e gli allenatori, hanno illustrato programmi, obiettivi e valori che accompagneranno tutte le squadre durante la nuova stagione sportiva.

Archiviato il primo giorno di lavoro, il Pontelungo è già tornato in campo con determinazione e spirito di gruppo, ponendo le basi per un'annata che vedrà impegnata l'intera famiglia granata.

Cresce inoltre l'attesa per l'inizio della preparazione della nuova formazione Under 21, un progetto fortemente voluto dalla società che completa il percorso tecnico tra settore giovanile, Juniores e Prima Squadra, confermando la volontà del Pontelungo 1949 di investire nella crescita e nella valorizzazione dei giovani calciatori.