Calcio | Finale. Capitan Tona non ha dubbi: "Vogliamo che questa società torni ad essere protagonista"

Spirito, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco sono da sempre elementi distintivi del carattere di Marc Tona.

Il capitano del Finale, ai microfoni del club, ha iniziato la nuova stagione con grande motivazione, forte anche delle basi costruite nel corso della passata annata. L'obiettivo è quello di riportare la formazione giallorossoblù a recitare un ruolo da protagonista, puntando su un gruppo giovane ma già pronto a recepire le idee e le metodologie di lavoro di mister Diego Alessi.



Sulle prime sensazioni dopo il ritorno in campo e sulla composizione del nuovo gruppo, Tona ha sottolineato il clima positivo che si respira all'interno dello spogliatoio:

«Ci aspetta un mese di lavoro intenso, ma ho trovato un gruppo davvero interessante: numeroso, giovane e con tanta voglia di fare. Ho visto ragazzi preparati, prima ancora che calciatori, persone serie e con i valori giusti. La società ha lavorato molto bene, sia nella scelta dei profili umani sia nella valutazione delle caratteristiche tecniche. Ci sono giocatori che conoscono già il modo di interpretare il calcio del mister e altri nuovi, ma tutti sembrano funzionali al progetto. A loro si aggiungono i ragazzi confermati dalla scorsa stagione, che hanno la possibilità di dare continuità al percorso iniziato. Sono tutti elementi validi e sono convinto che possiamo costruire qualcosa di importante».



Sul livello del prossimo campionato e sulle ambizioni del Finale, il capitano giallorossoblù si aspetta una stagione combattuta:

«Sarà un campionato equilibrato e interessante. Probabilmente c'è una squadra che parte con i favori del pronostico, ma subito dietro ci sono tante formazioni che possono ambire a un torneo di vertice. Credo che anche noi possiamo essere tra quelle protagoniste e disputare un'annata di alto livello».



La società ha scelto di puntare su una rosa giovane, una filosofia condivisa pienamente da Tona:

«Sono assolutamente d'accordo con la linea intrapresa dalla società. L'età media è bassa, ma molti ragazzi hanno già alle spalle diverse stagioni tra Eccellenza e Promozione. Anche se sono classe 2004, 2005 o 2006, non si possono considerare semplicemente dei giovani alle prime esperienze, perché hanno già maturato parecchio in categoria. La società ha fatto una scelta precisa e sul campo questi ragazzi dimostrano grande disponibilità e voglia di imparare. Anche quelli che non conoscevo mi hanno colpito positivamente: ascoltano, lavorano e hanno grande entusiasmo. Sono convinto che possiamo toglierci delle soddisfazioni, continuando a crescere e divertendoci. Il nostro modo di giocare nasce dalla ricerca della prestazione: se lavoriamo bene, i risultati arriveranno di conseguenza»

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Infine, il capitano racconta il legame con il Finale e l'orgoglio di rappresentare una piazza storica del calcio ligure:

«Sono felice e orgoglioso. Una società come il Finale mi ha dato fiducia e questo è stato uno dei motivi principali per cui ho scelto di restare. Già lo scorso anno era stato avviato un progetto biennale: forse qualcuno aveva giudicato rischiosa la mia scelta, ma io avevo ascoltato le idee della società e percepito la fiducia dell'ambiente. Sapevo che qui c'erano le basi per ripartire. In poco tempo siamo tornati a essere una piazza dove tanti giocatori vogliono venire, un nome che sta riconquistando il prestigio che merita. Fin da quando ero ragazzo il Finale è sempre stato un punto di riferimento in Liguria. Stiamo lavorando tutti insieme per riportarlo il più in alto possibile e sono orgoglioso di far parte di questo percorso. Darò sempre il massimo per la società e per tutte le persone che ruotano attorno al Finale, perché questa realtà lo merita».