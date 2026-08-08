Calcio| Finale, il ds Belvedere suona la carica: "L'obiettivo è disputare una buona stagione, ora parlerà il campo" (VIDEO)

Il caldo torrido dell'estate non ferma i primi passi del nuovo Finale. Ai nastri di partenza della stagione, l’ambiente gialloblù respira il tipico entusiasmo da primo giorno di scuola, tra conferme, volti nuovi e la solita voglia di mettersi in gioco. A fare il punto della situazione in casa finale c'è il Direttore Sportivo Roberto Belvedere, che racconta così le prime sensazioni del gruppo:

«Ci siamo quasi tutti: a parte un paio di ragazzi assenti giustificati per impegni lavorativi, la squadra si è ritrovata al completo per muovere i primi passi. Si parte piano, con le dovute cautele visto il grande caldo, ma con l'obiettivo chiaro di fare una buona stagione. Ci tengo subito a spendere una parola e un sentito ringraziamento per la Nolese, per la splendida ospitalità e la gentilezza con cui ci stanno trattando in queste prime uscite».



Uno dei temi caldi della preparazione riguarda la sede degli allenamenti e lo stato del campo da gioco, un fattore che nella passata campagna agonistica ha lasciato strascichi non indifferenti nell'infermeria gialloblù. Belvedere va dritto al punto:

«Inutile nasconderlo, l'anno scorso le condizioni del nostro terreno di gioco ci hanno penalizzato parecchio, causando diversi problemi di pubalgia ai ragazzi. Fortunatamente l'Amministrazione Comunale ci sta dando una grande mano e ha già avviato i lavori per rimettere a posto la struttura. Speriamo davvero di poter tornare a casa nostra nel più breve tempo possibile».



Spostando l'attenzione sulle questioni di campo e di mercato, la rosa a disposizione dello staff tecnico si presenta rinnovata nei punti giusti, bilanciando esperienza e forze fresche:

«Abbiamo piazzato innesti importanti in ogni reparto, inserendo sia elementi d'esperienza che giovani di prospettiva. I presupposti per fare bene ci sono tutti, ma sapete come la penso: può sembrare una frase fatta o persino monotona, ma alla fine sarà sempre e solo il campo a dire se abbiamo lavorato bene oppure no».



Un campionato che si preannuncia avvincente e combattuto, con una forte impronta territoriale:

«Ci attende un torneo estremamente impegnativo ma al tempo stesso affascinante. Basti pensare che solo qui nel Ponente saremo circa otto squadre, il che garantisce tanti derby e grande agonismo. Se devo fare un nome su tutte, spicca senza dubbio la Virtus Sanremese: non tanto per il blasone, arrivando dalla Prima Categoria, quanto per un'organizzazione societaria e una qualità tecnica davvero importanti. Per il resto, vedo una gran rischiera di squadre posizionate tutte sullo stesso livello. Non vedo una corazzata capace di rompere gli equilibri da sola, mi aspetto un campionato molto, molto equilibrato».



In chiusura, il DS ha fatto il punto sul quadro tecnico che guidi la squadra, tra continuità e nuovi ingressi:

«Abbiamo cercato di dare continuità alla struttura dello staff tecnico dello scorso anno, sostituendo chi per vari motivi ha dovuto fare scelte diverse. L'ingresso di Emanuele Colla porta indubbiamente tanta qualità al nostro gruppo di lavoro. Tra le novità ci sono Tufano, il nostro nuovo preparatore dei portieri, e il graditissimo ritorno di De Lucis, persona che stimo immensamente come professionista oltre che essere un grande amico. Ci tengo infine a mandare un saluto e il miglior augurio per il futuro a Claudio, che purtroppo ha dovuto lasciare per motivi di lavoro».