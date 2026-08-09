Calcio | Quiliano & Valleggia, Albissole e Finale saranno le protagoniste del 31° Trofeo Borreani

Il prossimo 26 agosto lo stadio Picasso ospiterà la nuova edizione del Trofeo "Valerio Borreani", il tradizionale torneo amichevole estivo organizzato dal Quiliano&Valleggia, giunto quest'anno alla sua 31ª edizione.
Alla manifestazione prenderanno parte tre formazioni: i padroni di casa di mister Ferraro, l'Albissole e il Finale.
Il torneo si disputerà con la consueta formula a triangolare, con tre incontri in programma nell'arco della serata. Si comincerà alle ore 20:00 con la gara A tra Quiliano&Valleggia e Finale. Alle ore 21:00 scenderanno in campo la perdente della gara A contro l'Albissole. Alle ore 22:00 si chiuderà la serata con la sfida tra la vincente della gara A e i ceramisti .
Il Trofeo Borreani rappresenta ormai da oltre trent'anni uno degli appuntamenti fissi dell'estate calcistica quilianese, un'occasione per le squadre del territorio di ritrovarsi a pochi giorni dal via della nuova stagione ufficiale.