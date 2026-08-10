Nuoto | Alessandro Cominato chiude in bellezza: personal best negli 800 e ottavo posto ai Campionati Italiani

Nei giorni scorsi si è svolto allo Stadio del Nuoto di Roma il Campionato Italiano Estivo di Categoria, appuntamento che ha visto scendere in vasca anche Alessandro Cominato, portacolori del Doria Nuoto.

Alla vigilia delle gare romane, Alessandro ha ricevuto, insieme ai compagni di squadra e agli allenatori della Nazionale Giovanile, una targa celebrativa per l'esperienza vissuta ai Campionati Europei in Ungheria, un riconoscimento che ha impreziosito ulteriormente una stagione già ricca di soddisfazioni.

A Roma sono stati quattro giorni particolarmente intensi, resi ancora più impegnativi dalle alte temperature. Cominato ha affrontato i 1500 stile libero, senza riuscire a esprimersi sui suoi migliori livelli, per poi riscattarsi negli 800 stile libero. Proprio in questa gara è arrivato il risultato più importante della sua trasferta romana, con il personal best di sempre e l'ottavo posto finale nella categoria Cadetti.

Un finale di stagione davvero straordinario, impreziosito dalla convocazione in azzurro e dalla splendida prestazione negli 800 stile libero. Un risultato che regala grande soddisfazione anche alla sua allenatrice, premiando il percorso compiuto da Alessandro nel corso dell'intera stagione.

Ora, per tutti, è tempo di una meritata pausa, prima di tornare al lavoro in vista della nuova stagione. Il prossimo appuntamento è già all'orizzonte: a fine settembre si tornerà a gareggiare, questa volta in mare.