Manuel Torello vola agli Europei di BMX Freestyle: il rider di Vado Ligure convocato in Nazionale

Manuel Torello, rider vadese classe 2008, parteciperà al campionato Europeo assoluto di BMX Freestyle in programma a Darmstadt, in Germania, dal 21 al 23 agosto 2026.

Portacolori della Polisportiva Quiliano Bike Speed Wheell e allenato da Alessandro Barbero, il giovane atleta è stato convocato dalla Nazionale italiana: un riconoscimento prestigioso, arrivato al termine di un percorso fatto di impegno, talento e costanza che gli è valso la maglia azzurra e la fiducia dei tecnici federali.

Per tre giorni Torello rappresenterà l'Italia e i colori della Liguria sul palcoscenico continentale, confrontandosi con i migliori atleti europei della disciplina.