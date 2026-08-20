Mountain Bike | Jacopo Putaggio ai Mondiali: il giovane talento di Castelvecchio vestirà l'Azzurro in Val di Sole

Dall'entroterra savonese alla ribalta internazionale. Jacopo Putaggio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della sua giovane carriera: il biker di Castelvecchio di Rocca Barbena, tesserato per il Liguria XCO Project, è stato inserito tra i convocati della Nazionale italiana per i Campionati Mondiali di Mountain Bike Cross-Country 2026.

La rassegna iridata è in programma dal 24 al 30 agosto in Val di Sole, in Trentino, su uno dei tracciati più impegnativi e conosciuti del panorama internazionale. La convocazione è stata ufficializzata dalla Federazione Ciclistica Italiana attraverso il comunicato numero 39 del 18 agosto, con la selezione affidata ai commissari tecnici Mirko Celestino e Nadia De Negri.

Per Putaggio si tratta dell'ennesimo riconoscimento di una stagione fin qui particolarmente positiva. Lo scorso maggio, infatti, il giovane atleta ligure ha conquistato il titolo di campione italiano Junior di cross country short track, imponendosi nella prova disputata a La Salle, in Valle d'Aosta.

A impreziosire ulteriormente il suo 2026 è arrivata anche l'esperienza con la Nazionale agli Europei MTB di Monteceneri, dove Putaggio ha contribuito alla conquista della medaglia d'argento nella Team Relay. Risultati che hanno consolidato il suo percorso nel settore giovanile e aperto le porte alla convocazione per il massimo appuntamento mondiale.

La spedizione azzurra inizierà ufficialmente il 24 agosto, con il ritrovo fissato alle 15 a Lonato, nel Bresciano. Da lì il gruppo raggiungerà la Val di Sole, dove sarà allestito il quartier generale della Nazionale a Dimaro.

Putaggio avrà l'opportunità di condividere questa esperienza con alcuni dei nomi più importanti del movimento italiano e internazionale del cross-country, tra cui Luca Braidot, Simone Avondetto, Martina Berta e Giada Specia.

Per il giovane biker sarà dunque una nuova occasione per confrontarsi con il meglio della disciplina e rappresentare la Liguria sul palcoscenico iridato. Un traguardo di prestigio che testimonia la crescita di un atleta già capace di mettersi in evidenza a livello nazionale ed europeo.