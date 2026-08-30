Calcio | Coppa Italia Promozione. L'esordio è del Finale, la doppietta di Brovida vale il successo contro il Ceriale

FINALE - CERIALE 2-1 (Brovida 34' rig., Brovida 42', Beluffi 64')
48' finisce qua
47' Beluffi di prima intenzione, palla sul fondo
45' tre di recupero
45' Pellegrini per Canepa nel Finale
44' Insolito per Tobia nel Ceriale
37' rischio di Gallo in uscita, Taku commette poi fallo su Kosiqi
31' ammonito Peirano
30' il contrasto tra Halaj e Tancredi coinvolge anche il primo assistente che riceve un colpo fortuito, prosegue comunque senza problemi la sfida
27' Miranda per Prudente nel Ceriale
25' partita ancora apertissima al "Mazzucco", occasioni che fioccano, ma il momento è propizio per il Ceriale
24' lavoro spalle alle porta fantastico di Halaj che smista per Tobia, tiro in corsa che non inquadra lo specchio
23' si è accesa la gara. Prima il Finale crea una bella azione che si chiude con il tiro debole di Pirotto in area, il Ceriale risponde poi con Tobia, imbeccato bene, ma la conclusione è alta in area
20' ammonito Taku
19' Andrea Vittori al posto di Ballone nel Finale
19' E STAVOLTA IL CERIALE TROVA IL GOL! Arriva lo stacco vincente di Beluffi, palo interno e sfera in fondo al sacco, non può nulla Canevari
18' Canevari respinge su Halaj: buon momento per il Ceriale
16' ancora un salvataggio da parte del Finale su un corner! Stavolta è Ricci a respingere su Destito
15' Tancredi se lo mangia, manda alto il difensore con tutta la libertà del mondo sul secondo palo. Alessi chiama il 4-3-2-1 intanto
13' Pirotto per Saracco nel Finale. Nel Ceriale Ascheri e Gaudino per Minazzo e Staltari
12' salvataggio di Tancredi sulla deviazione di Halaj dal corner! Poco dopo Juriric prova da fuori, in due tempi Canevari: buoni spunti dei biancoblu
9' lamentele Ceriale per un fallo non ravvisato al limite dell'area
5' Tobia prova sulla punizione, blocca facile Canevari. Nuovo tiro del Ceriale poco dopo, parata a terra del numero uno finalese
4' ammonito anche Tancredi, sfugge Halaj e nuovo cartellino per un centrale giallorossoblu
19:01 ripartiti
dentro Polito nel Finale, esce Bellotti. Tona retrocede nel pacchetto difensivo
SECONDO TEMPO
47' termina il primo tempo
45' ammonito Saracco
42' RADDOPPIO FINALE SULLA PUNIZIONE! Ballone calcia verso la porta, deviazione di Brovida in barriera che mette fuori gioco Gallo
41' riparte bene il Finale, Kosiqi - Tancredi - Ballone con quest'ultimo che viene fermato da Juricic: ammonito e punizione da posizione centrale
36' rischia grosso in impostazione il Ceriale, si salvano poi i biancoblu con l'azione che si chiude con un fallo su Taku
34' REALIZZA BROVIDA: FINALE AVANTI
33' RIGORE FINALE! Invenzione di Brovida che pesca Kosiqi in profondità, l'attaccante salta Gallo con il portiere che lo stende: giallo e penalty
30' ancora Ceriale pericoloso, stavolta con un colpo di testa forse di Beluffi su una palla inattiva, bel riflesso di Canevari
29' Beluffi va dritto in porto, alza sopra la traversa Canevari
28' è Bellotti il primo ammonito, punizione Ceriale da posizione invitante
27' prova Tobia, blocca in due tempi Canevari, azione nata dopo un contrasto vinto da Halaj
17' Canepa in mezzo dalla destra, Ballone impatta, ma non bene: palla sul fondo
15' Canevari smanaccia la punizione di Staltari, grande attenzione da parte della difesa finalese per Halaj, anche usando le mani o qualche spinta tattica
8' incertezza di Destito con un retropassaggio, attento Gallo che esce e subisce fallo da Kosiqi
7' traversone di Moretti, Brovida in acrobazia, Gallo ci arriva, ma è tutto fermo per offside
2' subito un contatto in area tra Kosiqi e un difensore ospite, si lamenta il Finale per un rigore non assegnato
18:01 partiti!
PRIMO TEMPO
Formazioni
FINALE: Canevari, Ricci, Moretti, Bellotti, Tancredi, Tona, Brovida, Saracco, Kosiqi, Ballone, Canepa
A disp: Canonica, Crovella, Carrega, Pellegrini, Bovio, Pirotto, Pischedda, Vittori A., Polito
Allenatore: Alessi
CERIALE: Gallo, Prudente, Juricic, Destito, Minazzo, Taku, Staltari, Peirano, Halaj, Tobia, Beluffi
A disp: Vigna, Andreetto, Aicardi, Miranda, Gaudino, Ramadhi, Ghilino, Insolito, Ascheri
Allenatore: Mambrin
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Assistenti: Filippo Ferrara (Savona) - Matteo Moretti (Savona)