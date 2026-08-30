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| 30 agosto 2026, 16:45

Calcio | Coppa Italia Promozione. L'esordio è del Finale, la doppietta di Brovida vale il successo contro il Ceriale

doppietta dell'attaccante che vale la prima vittoria stagionale, gara comunque molto aperta e combattuta, tante chance nella ripresa per il Ceriale che accorcia, ma non riesce a pareggiarla

Calcio | Coppa Italia Promozione. L'esordio è del Finale, la doppietta di Brovida vale il successo contro il Ceriale

FINALE - CERIALE 2-1 (Brovida 34' rig., Brovida 42', Beluffi 64')

 

48' finisce qua

47' Beluffi di prima intenzione, palla sul fondo

45' tre di recupero

45' Pellegrini per Canepa nel Finale

44' Insolito per Tobia nel Ceriale

37' rischio di Gallo in uscita, Taku commette poi fallo su Kosiqi

31' ammonito Peirano

30' il contrasto tra Halaj e Tancredi coinvolge anche il primo assistente che riceve un colpo fortuito, prosegue comunque senza problemi la sfida

27' Miranda per Prudente nel Ceriale

25' partita ancora apertissima al "Mazzucco", occasioni che fioccano, ma il momento è propizio per il Ceriale

24' lavoro spalle alle porta fantastico di Halaj che smista per Tobia, tiro in corsa che non inquadra lo specchio

23' si è accesa la gara. Prima il Finale crea una bella azione che si chiude con il tiro debole di Pirotto in area, il Ceriale risponde poi con Tobia, imbeccato bene, ma la conclusione è alta in area

20' ammonito Taku

19' Andrea Vittori al posto di Ballone nel Finale

19' E STAVOLTA IL CERIALE TROVA IL GOL! Arriva lo stacco vincente di Beluffi, palo interno e sfera in fondo al sacco, non può nulla Canevari

18' Canevari respinge su Halaj: buon momento per il Ceriale

16' ancora un salvataggio da parte del Finale su un corner! Stavolta è Ricci a respingere su Destito

15' Tancredi se lo mangia, manda alto il difensore con tutta la libertà del mondo sul secondo palo. Alessi chiama il 4-3-2-1 intanto

13' Pirotto per Saracco nel Finale. Nel Ceriale Ascheri e Gaudino per Minazzo e Staltari

12' salvataggio di Tancredi sulla deviazione di Halaj dal corner! Poco dopo Juriric prova da fuori, in due tempi Canevari: buoni spunti dei biancoblu

9' lamentele Ceriale per un fallo non ravvisato al limite dell'area

5' Tobia prova sulla punizione, blocca facile Canevari. Nuovo tiro del Ceriale poco dopo, parata a terra del numero uno finalese

4' ammonito anche Tancredi, sfugge Halaj e nuovo cartellino per un centrale giallorossoblu

19:01 ripartiti

dentro Polito nel Finale, esce Bellotti. Tona retrocede nel pacchetto difensivo

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo

45' ammonito Saracco

42' RADDOPPIO FINALE SULLA PUNIZIONE! Ballone calcia verso la porta, deviazione di Brovida in barriera che mette fuori gioco Gallo

41' riparte bene il Finale, Kosiqi - Tancredi - Ballone con quest'ultimo che viene fermato da Juricic: ammonito e punizione da posizione centrale

36' rischia grosso in impostazione il Ceriale, si salvano poi i biancoblu con l'azione che si chiude con un fallo su Taku

34' REALIZZA BROVIDA: FINALE AVANTI

33' RIGORE FINALE! Invenzione di Brovida che pesca Kosiqi in profondità, l'attaccante salta Gallo con il portiere che lo stende: giallo e penalty

30' ancora Ceriale pericoloso, stavolta con un colpo di testa forse di Beluffi su una palla inattiva, bel riflesso di Canevari

29' Beluffi va dritto in porto, alza sopra la traversa Canevari

28' è Bellotti il primo ammonito, punizione Ceriale da posizione invitante

27' prova Tobia, blocca in due tempi Canevari, azione nata dopo un contrasto vinto da Halaj

17' Canepa in mezzo dalla destra, Ballone impatta, ma non bene: palla sul fondo

15' Canevari smanaccia la punizione di Staltari, grande attenzione da parte della difesa finalese per Halaj, anche usando le mani o qualche spinta tattica

8' incertezza di Destito con un retropassaggio, attento Gallo che esce e subisce fallo da Kosiqi

7' traversone di Moretti, Brovida in acrobazia, Gallo ci arriva, ma è tutto fermo per offside

2' subito un contatto in area tra Kosiqi e un difensore ospite, si lamenta il Finale per un rigore non assegnato

18:01 partiti!

PRIMO TEMPO

 

Formazioni

 

FINALE: Canevari, Ricci, Moretti, Bellotti, Tancredi, Tona, Brovida, Saracco, Kosiqi, Ballone, Canepa

A disp: Canonica, Crovella, Carrega, Pellegrini, Bovio, Pirotto, Pischedda, Vittori A., Polito

Allenatore: Alessi

 

CERIALE: Gallo, Prudente, Juricic, Destito, Minazzo, Taku, Staltari, Peirano, Halaj, Tobia, Beluffi

A disp: Vigna, Andreetto, Aicardi, Miranda, Gaudino, Ramadhi, Ghilino, Insolito, Ascheri

Allenatore: Mambrin

 

Arbitro: Federico Mantero (Savona)

Assistenti: Filippo Ferrara (Savona) - Matteo Moretti (Savona)

Eric Parodi

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