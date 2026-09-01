Outdoor | In montagna senza barriere, escursione al Rifugio Migliorero: in campo 8 joelette

E’ in programma per venerdì 4 settembre un’escursione al Rifugio Migliorero, nel Cuneese, che grazie alla sinergia tra il progetto “A Ruota Libera” e l’Associazione Cresci di Savona consentirà l’ascesa anche a persone con disabilità motoria.

Vengono infatti messe a disposizione 8 joelette, speciali cicli che permettono di trasportare persone in carrozzina anche su terreni accidentati, grazie alla presenza di accompagnatori esperti (2 per ciascun ciclo). Si tratta del più grande raduno di cicli di tipo joelette mai realizzato in Liguria; saranno presenti oltre 100 accompagnatori, tra i quali il responsabile nazionale del Cai per l'escursionismo adattato.

Il programma della giornata prevede la partenza in auto da Savona alle 6 di venerdì mattina, con ritrovo a Bagni di Vinadio alle 8 e partenza dell’escursione a piedi verso le 9:00-9:30. Le joelette verranno trasportate ad una quota più alta con i fuoristrada di servizio, dove comincerà un’escursione di circa un’ora. Durante l’escursione sarà possibile ammirare la Cascata dei Pisciai fino al pianoro del Rifugio Migliorero e i laghetti Inferiori dell’Ischiator ad una quota di 2.100 metri. L’arrivo al Rifugio Migliorero è previsto per le 11,30-12. Tutti i partecipanti pranzeranno insieme al Rifugio, con una polentata organizzata dai volontari. Rientro a Savona in serata verso le 20:00.

L’iniziativa vede la collaborazione di: Comune di Vinadio, Soccorso Alpino Liguria, Croce Rossa Vallestura, varie sezioni del Cai, aree protette Alpi Marittime, Associazione Unike di Savona, IC Cherasco e con il contributo di Cai e Lions Club Savona.

La partecipazione all’escursione è completamente gratuita per tutti, partecipanti e accompagnatori, pasto compreso.



E’ possibile iscriversi via whatsapp al numero 3402567945. Prenotazione obbligatoria.

Vista la grande partecipazione, non ci sono più cicli joelette disponibili. Il calendario di escursioni gratuite di “A Ruota Libera” proseguirà fino ad ottobre, con altri appuntamenti in tutta la regione. Segui la nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/progetto.aruotalibera



“A Ruota Libera” è uno dei 29 progetti (su 206 presentati) che hanno ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana” che si propone di rispondere alle sfide emergenti legate alla salute e alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio olistico che integra benessere umano, salute circolare e salvaguardia dell’ecosistema. Ha come obiettivo aumentare le opportunità di praticare cicloturismo lento e trekking dolce all’aria aperta nelle province di Imperia e Savona per ridurre la sedentarietà, in particolare di categorie a rischio o fragili, come gli over 60 e gli under 15 sedentari, le persone con disabilità, gli anziani non deambulanti e le persone con patologie invalidanti.

Oltre al capofila Libertas Liguria, nel partenariato di “A Ruota Libera” figurano APS Overland Rescue e ASD Overland Sport di Toirano, Passi di Vita ASD di Savona, Fiab Riviera dei Fiori APS di Ventimiglia, ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte e dal CAI di Loano.





