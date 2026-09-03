Petanque | Pontedassio tricolore, i big arrivano in Valle Impero a caccia dei titoli tricolore

Proseguendo una tradizione iniziata circa 50 anni fa, Pontedassio torna ancora una volta a tingersi di Tricolore per un nuovo prestigioso appuntamento con la petanque di alto livello. Sabato 5 e domenica 6 settembre, presso l’impianto sportivo di località Rugge, avranno luogo il Campionato Italiano di tiro di precisione, riservato alla categoria A maschile e femminile, e il Campionato Italiano a coppie miste. Le iscrizioni (non erano previste selezioni) si sono chiuse martedì: 23 le adesioni per la prova individuale, 48 le formazioni per la competizione “lui&lei”. In gara i migliori interpreti della specialità tesserati per i club della Penisola. Non ci sarà, purtroppo, Diego Rizzi, da alcuni anni in forza a club francesi (attualmente difende i colori del Frejus), straordinario atleta (di Vallecrosia al mare) che nei giorni scorsi ha conquistato due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo (nel tiro di precisione e nella prova a coppie maschili, insieme ad Andrea Chiapello).



La due giorni, ribattezzata Pontedassio Tricolore, si aprirà sabato con la competizione individuale del tiro di precisione. Assente il campione uscente Jacopo Gardella, nel maschile tra i favoriti vanno annoverati gli altri tre atleti che hanno occupato il podio l’anno passato a Dronero, ovvero Stefano Bruno (Vita Nova), Elio Piombo (Voltrese) e Brahim Boukanouf (Bovesana). Tra le donne, senza la campionessa 2025 Laura Trova (Vita Nova Savigliano), da seguire Monica Scalise (Costigliolese) e Giacomina “Jackie” Grosso (Bovesana), rispettivamente argento e bronzo un anno fa.

Domenica si disputerà invece la prova a coppie miste, ospitata in Valle Impero anche nel 2025. Anche in questo mancano i vincitori della passata edizione, Massimiliano “Max” Tiboni e Mariangela Arcesto (Costigliolese). In prima fila partono dunque Bruno-Oggero (Vita Nova), finalisti dodici mesi or sono, e Amormino-Scalise (Costigliolese), battuti in semifinale. Numerosi i portacolori dei club della provincia di Imperia.



Per via del regolamento federale, che non consente concomitanze in occasione delle finali dei Campionati Italiani, in extremis è saltato il Trofeo Arteco, gara regionale a terne riservata alle categoria B-C, prevista in un primo tempo per sabato 5.

L’organizzazione è curata dalla Asd Petanque Pontedassio, sotto l’egida della Federbocce, con la collaborazione del Comune di Pontedassio e il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Coni.

Alla giornata di domenica hanno assicurato la loro presenza diverse autorità, in rappresentanza di Regione Liguria, Comune di Pontedassio, Coni e Federazione Italiana Bocce.

“Ringrazio la Federazione Italiana Bocce per averci confermato tra le sedi che ospitano i campionati italiani, è sempre motivo d’orgoglio e un riconoscimento per quello che facciamo per la promozione del nostro sport – afferma il presidente Agostino Ramoino -. Stiamo preparando l’impianto al fine di accogliere al meglio giocatori e pubblico. Spettacolo ed emozioni non mancheranno. La nostra società è fortemente impegnata anche in campo giovanile e nel sociale, con tanti progetti che realizziamo con il Comune e il Coni, a beneficio degli utenti, di tutte le età, della Valle Impero e delle valli limitrofe”.



I protagonisti di sabato. Ventitre in totale gli atleti in lizza per il titolo del tiro di precisione. Ecco i loro nomi e i club di cui difenderanno i colori. Uomini (12): Daniele Rovera (Buschese), Saverio Amormino (Vita Nova Savigliano), Samuele Franchi (Cellese), Fabrizio Bottero (Costigliolese), Brahim Boukanouf (Bovesana), Andrea Badano (Cellese), Mattia Badano (Cellese), Elio Piombo (Abg Genova), Alessio Moncia (San Bartolomeo), Leonardo Martino (San Bartolomeo), Andrea Stefano Bruno (Vita Nova) , Erik Francesco Galanti (Caragliese). Donne (11): Maria Edith Maurtua Crisostomo (Abg Genova), Monica Scalise (Abg Genova), Romina Bollati (Buschese), Milva Bertoli (Pontedassio), Eugenia Sibelli (Pontedassio), Nicole Masseilot (Costigliolese), Valentina Petulicchio (Costigliolese), Giacomina Grosso (Buschese), Silvana Bracco (San Bartolomeo), Marina Pinelli (San Bartolomeo), Simona Bagalà (Roverino).



Le coppie in gara domenica. Sono 48 le formazioni che hanno deciso di concorrere per il Tricolore 2026 a coppie miste. Questi i loro nomi e le soietà rappresentate: Kevin Rosso e Aurora Ferrera (Vita Nova Savigliano), Daniele Ghigliazza e Maria Dagati (San Giacomo Imperia), Saverio Amormino e Monica Scalise (Vita Nova), Daniele Rovera e Romina Bollati (Buschese), Alessandro Leuzzi e Laura Surace (Roverino Ventimiglia), Samuele Franchi e Ornella Desirello (Circolo Ronchese), Domenico Lipari e Dania De Luca (Roverino), Benito Campagna e Simona Bagalà (Roverino), Nello Brunengo e Fabrizia Delucis (Petanque Pontedassio), Marco Saluzzo e Debora Massa (Pontedassio), Giacomo Bellavia e Elvira Grillo (Pontedassio), Carlo Vassallo e Daniela Merlino (Pontedassio), Simone Giordano e Alessandra Parola (Costigliolese), Fabio Dutto e Silvia Rolando (Costigliolese), Massimo Francioli e Nicole Masseilot (Costigliolese), Marcello Cocciolo e Severina Mattina (Roverino), Gian Luca Basso e Rosina Greco (Roverino), Alessandro Basso e Serena Sacco (Costigliolese), Paolo Sfoglia e Maria Pia Gastaldello (San Paolo), Fabrizio Bottero e Erica Tomatis (Costigliolese), Gian Luca Berno e Valentina Petulicchio (Costigliolese), Gabriele Agnese e Maria Coscia (San Giacomo), Roberto Ferrera e Sara Ferrera (Abg Genova), Marco Sacco e Laura Cardo (Abg Genova), Claudio Armando e Clelia Demaria (Buschese), Fabio Gassarino e Marina Pinelli (San Bartolomeo), Giacomo Viale e Daniela Aicardi (San Bartolomeo), Leonardo Martino e Elena Carlini (San Bartolomeo), Luca Peretto e Barbara Biasioli (San Bartolomeo), Salvatore Dagati e Anna Oda (San Bartolomeo), Remo Casanova e Rosella Lanfranco (San Bartolomeo), Roberto Pesce e Silvana Bracco (San Bartolomeo), Giovanni Battista Moncagatta e Brunetta Venturin (San Bartolomeo), Stefano Andrea Bruno e Chiara Oggero (Vita Nova), Alessio Moncia e Maura Arimondo (San Bartolomeo), Federico Vinai e Milva Bertoli (Pontedassio), Rodolfo Panzeri e Margherita Lanza (Pontedassio), Andrea Delucis e Giovanna Lupi (Pontedassio), Michele Lingua e Carla Grazia Falco (Buschese), Mauro Costa e Valentina Calvani (Buschese), Erik Galanti e Eugenia Sibelli (Petanque Pontedassio), Marco Buzzi e Jessica Della Valle (San Giacomo Imperia), Angelo Caviglia e Loredana Ardissone (San Bartolomeo), Angelo Mezzatesta e Floriana Anselmi (Gsp Ventimiglia), Giuseppe Calvi e Liliana Greco (Gsp Ventimiglia), Massimiliano Mammoliti e Maria Ferraro (Gsp Ventimiglia), Cristina Sorace e Pietro Porrozzi (San Giacomo Imperia), Steven Bresciani Laforè e Sara Peretto (San Giacomo Imperia).





Programma





Sabato 5 – Tiro di precisione M/F

ore 10: prima prova di selezione

a seguire: seconda prova

ore 14.30: quarti di finale

a seguire: semifinali

a seguire: finali (ore 17 circa)





Domenica 6 – Coppie Miste

ore 9: inizio fase a poule (tre turni, a tempo)

ore 14.30: fase a eliminazione diretta

a seguire: vari turni

ore 18.30 (circa): finale